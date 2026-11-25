Ulefone Armor 35 Pro | Zdroj: Ulefone
Značka Ulefone jednoznačně patří mezi přední výrobce odolných telefonů a dalším důkazem se stává model s názvem Armor 35 Pro. Čínský producent jej sice už ukázal v září na posledním ročníku veletrhu IFA v Berlíně, ale až nyní známe kompletní výbavu včetně prodejní ceny. Rovnou můžeme vyzdvihnout světové prvenství, neboť dnešní novinka je prvním zařízením na světě s integrovaným laserovým dálkoměrem.
Odolný pracant
Po technické stránce je nasazen 6,78palcový displej s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Pod ním běží čipset Helio G200 od MediaTeku, který doplňuje 12GB paměť RAM (+ 12 GB virtuálně) a 256GB úložiště. Další data může pojmout až 2TB microSD karta. Výdrž udává 11 000mAh baterie podporující 33W nabíjení. Ke všemu neschází ani 10W zpětné nabíjení.
Maximální odolnost konstrukce dokládají třemi certifikacemi IP68, IP69K, MIL-STD-810H. Zatímco vpředu najdete 16MPx kamerku, tak zadní stranu obsadila trojice objektivů – hlavní 50MPx, 16MPx ultraširokoúhlý a 20MPx snímač s nočním viděním. Zmiňovaný dálkoměr má dosah 1,2 km, přičemž slibuje až 98% přesnost. Za pozornost také stojí rychlost spuštění (0,2 s) nebo 13 režimů měření.
Velká LED svítilna s jasem 800 lumenů nabízí maximální výkon 6,4 W a mezi jejími celkovými čtyřmi režimy nechybí volání SOS. Tento režim má dokonce vyhrazené vlastní tlačítko na těle. V základu ještě potěší čistá instalace operačního systému Android 16, u kterého do budoucna slibují aktualizaci na Android 18.
Výpis výbavy uzavírá technologie NFC, dvojice Hi-Fi reproduktorů s hlasitostí do 107 dB, boční snímač otisků prstů, jedno přizpůsobitelné tlačítko a 8pinový konektor uSmart pro rozšiřující doplňky. Oficiální prodej odstartuje v pondělí 7. prosince za cenu v přepočtu 9 628 Kč.
Zdroje: ulefone.com, gsmarena.com
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