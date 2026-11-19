Sharp Aquos Sense11 | Zdroj: Sharp
Společnost Sharp po roční přestávce uvádí novou generaci modelu Aquos Sense, u jehož konečné prodejní ceny se výrazně podepsala čipová krize. Vydaný telefon z vnější strany prošel jen lehkými změnami a totéž platí u vnitřní sestavy. Japonský gigant tímto rozhodně majitele předchozí generace nepřemluví k přechodu na nejnovější Aquos Sense11.
Tohle nevyšlo
Přední strana disponuje 6,2palcovým Pro IGZO OLED displejem, který nabízí Full HD+ rozlišení, variabilní obnovovací frekvenci do 240 Hz a maximální jas zvýšený na 3 000 nitů. Uvnitř běží čipset Snapdragon 7s Gen 3 z dílny Qualcommu vedle 8GB operační paměti RAM se 128GB interním úložištěm. Ke všemu eSIM verzi pořídíte dokonce s 12GB pamětí RAM a 256GB úložištěm.
Konstrukce s tloušťkou 7,6 mm pobrala 5 000mAh článek baterie nebo tenké reproduktory W-Box lákající na silný zvuk. Jak u Sharpu bývá dobrým zvykem, tak zařízení získalo spoustu certifikací odolnosti (IPX5, IPX8, IPX9, IP6X, MIL-STD-810H). Dále zadní stranu obsadila dvojice 50MPx objektivů (hlavní s OIS technologií + ultraširokoúhlý), zatímco vpředu nechybí 32MPx selfie kamerka.
Softwarová část dostala operační systém Android 17, ke kterému vyjdou celkem čtyři hlavní aktualizace a bezpečnostní záplaty po dobu šesti let. Výpis výbavy uzavírá technologie NFC, snímač otisků prstů a slot pro paměťovou microSD kartu.
Téměř 50% zdražení oproti předchůdci se postaralo o cenovku v přepočtu 13 204 Kč. Prodej v zahraničí startuje od čtvrtka 26. listopadu, kdy budou k dispozici čtyři varianty barev (černá, měděná, stříbrná, zlatá).
Zdroje: jp.sharp, corporate.jp.sharp, gsmarena.com
Kolik měsíčně platíte operátorovi za svůj mobilní tarif?
Komentáře