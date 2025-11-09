Sharp vydal novou generaci telefonu Aquos Sense

Sharp Aquos Sense 10 | Zdroj: Sharp

Firma Sharp přesně po roce představuje nástupce modelu Aquos Sense 9 a ten podle mnohých očekávání bude na mobilním trhu dostupný pod názvem Aquos Sense 10. V přímém srovnání specifikací došlo spíše jen ke generačním obměnám. Ovšem japonský producent zařadí tento model do segmentu střední třídy, kde rozhodně nehodlá hrát druhé housle.

Žádný průměr

V čele zařízení je připraven 6,1palcový Pro IGZO OLED panel s Full HD+ rozlišením a proměnlivou obnovovací frekvencí (až 240 Hz). Pod ním běží čipová sada Snapdragon 7s Gen 3 od Qualcommu, 6/8GB operační paměť RAM nebo 128/256GB interní úložiště. Nasazená 5 000mAh baterie má zvládnout dva dny po 10 hodinách provozu. Nicméně nikde není zmíněna nějaká technologie urychlující nabití.

sharp aquos sense 10 2 1734x355x

Sharp Aquos Sense 10 | Zdroj: Sharp

Zadní část zabírají dva objektivy fotoaparátu po 50 MPx, zatímco vpředu naleznete 32MPx selfie kamerku. Uživatele bude uvnitř doprovázet operační systém Android 16. Pozornosti rozhodně nesmí uniknout celkem čtyři certifikace odolnosti IPX5, IPX8, IP6X, MIL-STD-810G. Základní výbavu uzavírají dva reproduktory, snímač otisků prstů, technologie NFC či slot pro microSD kartu.

Oficiální prodej startuje postupně, a to od čtvrtku 13. listopadu. Cenovka po přepočtu činí 8 585 Kč za základní paměťovou konfiguraci. Vybírat půjde ze šesti barevných provedení.

sharp aquos sense 10 1 1734x405x

Sharp Aquos Sense 10 | Zdroj: Sharp

