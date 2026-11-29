Realme 16 Pro+ | Zdroj: Realme
Firma Realme na začátek příštího roku chystá oficiální představení nové generace s pořadovým číslem 17. Navíc vůbec poprvé dojde k nasazení označení Ultra, což potvrzuje nejnovější únik. Ten tedy odhaluje zástupce s názvem Realme 17 Ultra, kde si zároveň čínský producent ověří zájem o integrovaný chladicí ventilátor mezi uživateli.
Žádná nuda
Realme 17 Ultra má disponovat plochým OLED displejem o úhlopříčce 6,78 palce, který dosáhne na 1,5K rozlišení a nadstandardní 185Hz obnovovací frekvenci. Šasi obepínané kovovým rámečkem zřejmě vyplňuje výkonný procesor Snapdragon 8 Gen 5 z dílny Qualcommu. Za celkovou výdrží se podepíše bateriový článek s kapacitou 9 000 mAh.
Mimochodem za rychlým nabíjením bude stát technologie o výkonu 100 W. Zadní stranu by měla obsadit dvojice objektivů fotoaparátu, mezi nimiž přesněji objevíme hlavní 200MPx snímač HP5 od Samsungu vedle 50MPx periskopického teleobjektivu JN5. Naopak ještě přední část doplní slušná 50MPx selfie kamerka.
Za bezpochyby nejlákavější prvek můžeme už nyní označit aktivní chladicí ventilátor pro maximálně efektivní odvod přebytečného tepla. Dalším zajímavým prvkem se stanou světelné efekty, o které se postará RGB osvětlení. Koneckonců nové bližší informace mohou vyjít v nejbližších dnech.
EXCLUSIVE: ✨
realme 17 Ultra RMX5341 specs 👀
🔍 120x Zoom
📸 200MP + 50MP + Ultra Wide camera
🎬 Open Gate video, log video, 4K 120fps
📱 165Hz refresh rate, 1.5K or 2K OLED
🔳 Snapdragon SoC
🤖 ColorOS 17
❄️ Cooling fan + light ring
🔋 9000mAh battery with 100W charging
🛡️ Full metal build
🔴 Colour options: Silver and Red
💾 Storage 256GB & 512GB
💾 RAM 12GB
#realme #realme17Ultra
— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) November 27, 2026
Zdroj: gizmochina.com
Jakou kapacitu baterie dnes považujete u nového mobilu za minimum?
Komentáře