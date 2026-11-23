Vivo Y21s 5G | Zdroj: GSMArena
Základní třída bude v nejbližším období rozšířena rovnou o tři nové zástupce z dílny společnosti Vivo. Nejnovější únik přibližuje novinky s názvem Y21s 5G, Y11s 5G a Y05s 4G. Součástí úniku jsou jak klíčové prvky ze seznamu výbavy, tak i fotografie odhalující skutečnou podobu. Telefony by rozhodně měly oslovit méně náročné uživatele.
Žádná sláva
Zařízení mají mezi sebou sdílet 6,74palcový LCD panel s HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. U všech se také objeví bateriový článek o velikosti 6 500 mAh. Model Y21s 5G nabídne procesor Dimensity 6300, kde budou kombinovat 4/6GB operační paměť RAM a 64/128GB interní úložiště. Nedostatek místa půjde vyřešit microSD kartou.
Záda ponesou dva objektivy fotoaparátu (50 + 0,08 MPx) a baterie má podporovat 44W nabíjení. Za zmínku také stojí boční skener otisků prstů, přední 5MPx kamerka a certifikace odolnosti IP65. Druhý přírůstek Y11s 5G se od Y21s 5G odlišuje hlavním 13MPx objektivem a hloubkovým snímačem. Následuje jen jedna paměťová konfigurace (4+128 GB) a omezené 15W nabíjení.
Poslední Vivo Y05s 4G pohání obyčejný čipset T7225 od firmy Unisoc s 4GB pamětí RAM a 64GB úložištěm, které lze rozšířit microSD kartou. Zadní strana dostane pouze 8MPx objektiv fotoaparátu. Naopak certifikace IP65 a boční snímač otisků prstů si ponechá. Koneckonců nejbližší dny či týdny přinesou zbytek informací včetně prodejních cen.
Zdroj: gsmarena.com
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