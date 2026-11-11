Aplikace Samsung Gallery získává synchronizaci s Google Fotkami

• 11. 11. 2026#Android #Aplikace
Aplikace Samsung Gallery získává synchronizaci s Google Fotkami

Zdroj: Dotekomanie.cz

Samsung ukončil spolupráci s Microsoftem kolem cloudové zálohy v aplikaci Samsung Gallery, která slouží pro prohlížení, úpravu a uspořádání fotek na Galaxy mobilech. Záhy jsme se dozvěděli, že novým partnerem bude Google, ale nebyly k dispozici bližší informace, až do této chvíle.

Samsung Gallery a Google Fotky

Samsung novinku oficiálně představil skrze tiskovou zprávu, ale majitelé Samsung mobilů by měli mít v aplikaci Gallery již informační box o možnosti nastavení zálohování do Google Fotek. Samozřejmě je nutné mít Google účet a s ním se také přihlásit v aplikaci. Integrace je zde provedena celkem dobře, jelikož v aplikaci vidíte, kolik prostoru vám zbývá v Google Fotkách v cloudu. V základu má každý uživatel zdarma 15 GB, přičemž si jde dokoupit další za měsíční předplatné.

003 Samsung Gallery Makes Your Photos And Videos Easier To Access Across Galaxy Devices Newsbody

Zdroj: Samsung

Integrace šla trochu dále a nabízí se i další funkce, jako je například možnost uvolnění místa v zařízení. Tato funkce je nativní v aplikaci v Google Fotky, přičemž v Samsung Gallery funguje obdobně. Pakliže je snímek zálohován do cloudu, tak skrze tuto funkci je odebrán z lokálního úložiště. To ale neznamená, že nebude dostupná v aplikaci, jen je hostován v cloudu.

001 Samsung Gallery Makes Your Photos And Videos Easier To Access Across Galaxy Devices Newsbody

Zdroj: Samsung

Nová integrace se již šíří, ale je zde jedna podmínka. Abyste ji měli k dispozici, musíte mít aktualizaci nadstavby na verzi OneUI 9, tedy musíte mít Android 17.

Zdroje: 9to5google.com, samsungmobilepress.com

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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