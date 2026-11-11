Aplikace Samsung Gallery získává synchronizaci s Google Fotkami

Zdroj: Dotekomanie.cz
Samsung ukončil spolupráci s Microsoftem kolem cloudové zálohy v aplikaci Samsung Gallery, která slouží pro prohlížení, úpravu a uspořádání fotek na Galaxy mobilech. Záhy jsme se dozvěděli, že novým partnerem bude Google, ale nebyly k dispozici bližší informace, až do této chvíle.
Samsung Gallery a Google Fotky
Samsung novinku oficiálně představil skrze tiskovou zprávu, ale majitelé Samsung mobilů by měli mít v aplikaci Gallery již informační box o možnosti nastavení zálohování do Google Fotek. Samozřejmě je nutné mít Google účet a s ním se také přihlásit v aplikaci. Integrace je zde provedena celkem dobře, jelikož v aplikaci vidíte, kolik prostoru vám zbývá v Google Fotkách v cloudu. V základu má každý uživatel zdarma 15 GB, přičemž si jde dokoupit další za měsíční předplatné.
Integrace šla trochu dále a nabízí se i další funkce, jako je například možnost uvolnění místa v zařízení. Tato funkce je nativní v aplikaci v Google Fotky, přičemž v Samsung Gallery funguje obdobně. Pakliže je snímek zálohován do cloudu, tak skrze tuto funkci je odebrán z lokálního úložiště. To ale neznamená, že nebude dostupná v aplikaci, jen je hostován v cloudu.
Nová integrace se již šíří, ale je zde jedna podmínka. Abyste ji měli k dispozici, musíte mít aktualizaci nadstavby na verzi OneUI 9, tedy musíte mít Android 17.
Zdroje: 9to5google.com, samsungmobilepress.com
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