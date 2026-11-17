Prodejce elektroniky Smarty.cz spustil kampaň Black Friday, která zahrnuje výrazná cenová zvýhodnění napříč celým sortimentem. V nabídce figurují notebooky, počítačové sestavy TIGO, herní monitory, bezdrátová sluchátka i specializované příslušenství. Veškeré zlevněné zboží je skladem se standardní dvouletou zárukou. Zákazníci mohou využít osobní odběr na desítkách prodejen Smarty a JRC po celé České republice nebo expresní doručení po Praze do 120 minut. Část slev je již započtena přímo v ceně, u vybraných položek se sleva aktivuje po zadání příslušného slevového kódu v košíku.
Počítače a notebooky
Kategorie počítačů a notebooků zahrnuje kompaktní i velkoformátové modely s OLED displeji, herní notebooky s grafickými kartami řady RTX, zakázkovou CTO konfiguraci MacBooku Air s čipem M5 a hotovou herní PC sestavu značky TIGO.
- ASUS Vivobook S14 (S3407AA-OLED113W) šedý (-43 %)
- ASUS Vivobook S16 (M3607KA-OLED028WZ) stříbrný (-40 %)
- ASUS TUF Gaming A16 (FA608UHI-TU230) RTX 5050 šedý (-31 %)
- CTO Apple MacBook Air 13,6″ (2026) / M5 / 24GB / 512GB / CZ KLV / inkoustová (-18 %)
- TIGO Gamer R5-5500, RTX 5060 Ti – 1TB 16GB (-13 %)
- Další slevy najdete zde
Herní, přenosné a OLED monitory
Výběr monitorů pokrývá rychlé 27palcové IPS panely s obnovovací frekvencí až 260 Hz, kompaktní 16palcovou přenosnou obrazovku s USB-C připojením na cesty i 45palcový zakřivený OLED monitor se systémem webOS.
- iiyama G-Master RedEagle GB2771HSU-B1 herní monitor 27″ (-34 %)
- LG UltraGear 27G440A-B herní monitor 27″ (-31 %)
- AOC Gaming 27G4ZRE herní monitor 27″ (-31 %)
- ASUS ZenScreen MB16FC přenosný monitor 16″ (-29 %)
- LG UltraGear webOS 45GX90SA-B herní monitor 45″ (-25 %)
- Další slevy najdete zde
Počítačové a herní příslušenství
Mezi zlevněným příslušenstvím k počítačům se nacházejí studiové a streamovací mikrofony s ramenem, dělená ergonomická klávesnice, celohliníková mechanická klávesnice s podporou VIA a látková herní židle s nosností 150 kg.
- Genesis Radium 300 XLR (-46 %)
- Fifine T669 PRO 3 mikrofon černý (-40 %)
- CONNECT IT FOR HEALTH Ergonomická klávesnice CZ/SK černá (-40 %)
- Genesis Nitro 550 G2 herní židle černá (-36 %)
- Akko Mineral 01 VIA Akko Mirror bezdrátová herní klávesnice (US) černá (-35 %)
- Další slevy najdete zde
Sluchátka a příslušenství pro mobilní zařízení
Sekce audia a mobilního příslušenství nabízí bezdrátová náhlavní sluchátka s aktivním potlačením hluku (ANC) a dlouhou výdrží baterie, ultrakompaktní špunty určené pro klidný spánek, herní TWS sluchátka s USB-C donglem pro konzole i klávesnicové pouzdro s trackpadem pro iPad Air.
- LAMAX BeatComfort1 ANC náhlavní sluchátka černá (-55 %)
- Anker Soundcore Sleep A20 bluetooth sluchátka bílá (-50 %)
- FIXED Game Pods TWS herní sluchátka (kompatibilní s PS5/PS4/Nintendo Switch 1) bílá (-50 %)
- Sennheiser Accentum bezdrátová sluchátka černá (-47 %)
- Logitech Combo Touch CZ/SK (ISO) pro iPad Air 11′ (2026) šedé (-40 %)
- Další slevy najdete zde
Speciální technika a raritní úlovky
Kampaň doplňuje netradiční hardware a multimediální vybavení v čele s konzolovým počítačem Valve Steam Machine s přibaleným ovladačem, haptickou vibrační podložkou pro závodní a letecké simulátory, odolnou 360° akční kamerou, venkovním bateriovým projektorem a kapesní fototiskárnou.
- Fujifilm Instax Link Wide fototiskárna Mocha Gray (-40 %)
- Next Level Racing HF8 haptická herní podložka (-39 %)
- DJI Osmo 360 Standard Combo (-36 %)
- Anker Nebula Mars 3 přenosný projektor černý (-35 %)
- Valve Steam Machine 512GB + Steam Controller (-10 %)
- Další slevy najdete zde
Kompletní přehled všech zlevněných produktů v rámci akce Black Friday je k dispozici přímo na e-shopu Smarty.cz, kde lze vybírat z široké nabídky chytré elektroniky, herního hardwaru a prémiového příslušenství.
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