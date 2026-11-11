Apple začne kontrolovat obsah sdílený přes iCloud. Pokud budete sdílet škodlivý obsah, může vám zablokovat účet

• 11. 11. 2026#Aplikace #iOS
Apple začne kontrolovat obsah sdílený přes iCloud. Pokud budete sdílet škodlivý obsah, může vám zablokovat účet

Zdroj: MacRumors

Apple plánuje utahovat šrouby v bezpečnosti svého cloudového úložiště iCloud. S příchodem aktualizací iOS 27.3, iPadOS 27.3, macOS 27.3 a visionOS 27.3 by měl začít také nově kontrolovat veřejně sdílené soubory a fotografie. Kontrola bude zaměřená na to, zdali sdílené soubory neobsahují škodlivý nebo jinak závadný obsah. Nová pravidla se mají začít uplatňovat již během prosince a v krajních případech hrozí uživateli až zablokování uživatelského účtu.

Apple se zaměří na veřejné odkazy z iCloudu

Změna se týká především situací, kdy uživatel sdílí například fotografie z iCloudu nebo soubory z iCloud diskového úložiště prostřednictvím odkazu s nastavením, že se na soubor dostane kdokoliv, kdo má k němu odkaz. Apple zároveň upozorňuje na to, že veřejně sdílený obsah nepodléhá koncovému end-to-end šifrování, a to ani v případě, že uživatel využívá pokročilou ochranu dat Advanced Data Protection. Změna způsobu kontroly se podle nově zveřejněných pravidel nevztahuje plošně na všechny soukromé soubory uložené na iCloudu. Pokud uživatel bude sdílet obsah pouze s konkrétními pozvanými osobami, nová kontrola se na tento způsob sdílení vztahovat nebude.

apple icloud

Zdroj: Apple

Apple zatím přesně nevysvětlil, co všechno považuje za škodlivý obsah. Není tedy jasné, zda půjde výhradně o nelegální materiály a malware, nebo také o další problematický obsah. Pokud systém kontroly závadný soubor odhalí, Apple si vyhrazuje právo jej přesunout, upravit, odmítnout nebo odstranit. V těch nekrajnějších případech může dojít až k zablokování Apple účtu, zabránění vytvoření nového účtu se stejnou e-mailovou adresou či telefonním číslem nebo může Apple podat návrh na trestní řízení.

Zdroje: neowin.net, support.apple.com

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Profilovka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

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