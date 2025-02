Apple ukončuje end-to-end šifrování iCloudu ve Velké Británii po vládním nátlaku

Zdroj: Dotekomanie

Technologický gigant Apple oznámil, že kvůli tlaku britské vlády ukončuje možnost koncového šifrování dat v iCloudu pro uživatele ve Velké Británii. Toto rozhodnutí vyvolalo silnou reakci ze strany odborníků na kybernetickou bezpečnost a digitální práva. Jaké dopady bude mít tato změna a co to znamená pro ochranu soukromí?

Apple pod tlakem: Velká Británie údajně požaduje přístup k šifrovaným zálohám uživatelů

Apple vyměkl a ustupuje britské vládě

Apple potvrdil, že uživatelé ve Velké Británii přijdou o možnost využívat Advanced Data Protection (ADP) – bezpečnostní funkci, která umožňuje end-to-end šifrování dat uložených v iCloudu. Britští uživatelé, kteří tuto funkci již aktivovali, ji budou muset v budoucnu deaktivovat, aby mohli iCloud nadále používat.

Rozhodnutí přichází po tlaku ze strany britských úřadů, které údajně požadovaly otevřená zadní vrátka (tzv. backdoor) do šifrování iCloudu, což by umožnilo přístup k uživatelským datům pro bezpečnostní složky. Tento krok však vyvolal obavy, že by se stal precedentem pro další vlády, včetně autoritářských režimů.

Jaká data budou i nadále šifrována?

Apple ujišťuje, že některé typy dat zůstanou šifrovány end-to-end i nadále. Mezi ně patří:

Zdravotní data

Zprávy v iCloudu

Platební údaje

Naopak fotografie, poznámky, zálohy zařízení a další soubory uložené v iCloudu už nebudou ve Velké Británii podléhat této nejvyšší úrovni šifrování.

Reakce odborníků na bezpečnost

Digitální právní organizace Open Rights Group označila rozhodnutí britské vlády za nebezpečné pro ochranu bezpečí a soukromí občanů. James Baker z organizace uvedl, že omezení ADP zvýší riziko úniku citlivých dat, například osobních fotografií a dokumentů, do rukou hackerů a kybernetických zločinců.

Kryptograf Matthew Green z univerzity Johnse Hopkinse doporučil uživatelům mimo Velkou Británii, aby co nejrychleji zapnuli Advanced Data Protection, aby tím posílili její používání a snížili pravděpodobnost dalších vládních zásahů.

Apple ujistil, že ADP zůstává beze změny ve všech ostatních zemích. Zároveň zdůraznil, že nehodlá zavádět žádná „zadní vrátka“ do svých produktů a služeb. Šifrované komunikace přes iMessage a FaceTime zůstávají nedotčené.

Jaké je doporučení pro britské uživatele iCloudu?

Apple oznámil, že brzy poskytne podrobnosti o tom, jak bude proces vypnutí ADP probíhat a jaký časový rámec budou mít uživatelé k dispozici. Pokud žijete ve Velké Británii a máte zapnuté end-to-end šifrování iCloudu, doporučuje se sledovat jaká další oznámení v této věco Apple vydá.

Pokud se obáváte o své soukromí, můžete zvážit tyto kroky:

Používat šifrované cloudové služby třetích stran, jako je Proton Drive nebo Tresorit

Ukládat citlivá data lokálně na zařízeních s šifrovaným diskem

Pravidelně zálohovat data offline na externí disk nebo USB s šifrováním

Co bude dál?

Apple čelí významnému tlaku vládních institucí, aby oslaboval šifrování svých služeb, což vyvolává obavy o budoucnost digitálního soukromí. Britští uživatelé budou muset brzy vypnout pokročilé šifrování iCloudu, což zvyšuje riziko, že jejich data budou přístupnější jak vládním agenturám, tak případným hackerům.

V ostatních zemích zatím ADP zůstává i nadále dostupné, a odborníci doporučují jej co nejdříve zapnout, pokud je tato možnost k dispozici. Tento případ však ukazuje, že boj o digitální soukromí nekončí a že velké technologické firmy se budou muset nadále bránit tlakům vlád nejen na oslabování šifrování, ale je dost možné, že bude muset dělat i další ústupky v oblasti bezpečnosti a ochrany soukromí.

