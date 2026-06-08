Oppo odhaluje levná sluchátka Enco Air 5s

Oppo Enco Air 5s | Zdroj: Oppo
Nabídku bezdrátových sluchátek se rozhodla podpořit čínská firma Oppo, která si připravila zástupce s názvem Enco Air 5s. Ve výbavě nenajdete téměř žádné kompromisy, přestože nízká konečná cenovka by mohla novinku zařadit mezi podprůměrná zařízení. Případné zájemce může jednoznačně oslovit nízká hmotnost, technologie ANC, slušná výdrž baterie nebo jednoduchý design.
Od každého něco
Součástí každého sluchátka o hmotnosti 3,9 gramu je 12mm dynamický měnič, trojice mikrofonů a článek baterie s kapacitou 40,5 mAh. Na jedno nabití vydrží hrát až 9 hodin, přičemž nabíjecí pouzdro prodlužuje výdrž k hranici 48 hodin. Uvnitř dodávané krabičky naleznete 530mAh baterii.
Veškerá komunikace mimochodem probíhá přes funkci Bluetooth 6.0. Přítomnou technologii aktivního potlačení hluku ve třech úrovních ještě doplňuje funkce ENC pro vylepšení hovorů, u které navíc nechybí podpora umělé inteligence. Za zmínku také stojí možnost adaptivního přizpůsobení zvuku, prostorový poslech či připojení ke dvěma zařízením najednou.
Dále nesmíme vynechat ani režim nízké latence (48 ms), certifikaci odolnosti IP55, funkci vzdálené spouště fotoaparátu, překlady v reálném čase a hlasového asistenta s umělou inteligencí. K dispozici jsou tři barevné varianty (bílá, černá, fialová) za cenu v přepočtu 1 020 Kč.
Zdroje: opposhop.cn, gizmochina.com, fonearena.com
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