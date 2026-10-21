Office 2024 Pro za 559 Kč a Windows 11 Pro za 298 Kč. Godeal24 láká na halloweenské slevy

Ve zkratce:
- Obchod Godeal24 zahájil halloweenskou akci nabízející licenci Microsoft Office 2024 Pro za přibližně 559 Kč.
- Operační systém Windows 11 Pro lze v rámci akce pořídit za zvýhodněnou cenu 298 Kč.
- Uživatelé mohou využít i výhodné balíčky kombinující operační systém Windows a kancelářský balík Office.
Chystáte se aktualizovat software ve svém počítači, ale nechcete za něj utrácet tisíce korun? Internetový obchod Godeal24 přichází s halloweenskou akcí, v rámci které nabízí Microsoft Office 2024 Pro za přibližně 559 Kč a Windows 11 Pro za 298 Kč. Oba produkty jsou dostupné formou jednorázového nákupu bez pravidelných měsíčních poplatků.
Office 2024 Pro za necelých 560 korun
Kancelářský balík Microsoft Office patří mezi nejpoužívanější nástroje pro práci, studium i běžné domácí úkoly. Verze Office 2024 Pro obsahuje známé aplikace Word, Excel, PowerPoint, Outlook a OneNote, takže pokrývá vše od tvorby dokumentů přes práci s tabulkami až po prezentace nebo správu e-mailů.
Výhodou oproti předplatnému Microsoft 365 je jednorázová platba. Software si pořídíte bez nutnosti pravidelného obnovování předplatného. Pořízená licence se ale váže na konkrétní zařízení a je nepřenosná. V rámci aktuální akce stojí Office 2024 Pro přibližně 559 Kč. Godeal24 současně nabízí operační systém Windows 11 Pro za přibližně 298 Kč. Nabídka tak může zaujmout uživatele, kteří plánují přeinstalovat svůj počítač nebo vybavit nové zařízení potřebným softwarem.
Nejlevnější licence Office, jakou kdy najdete. Zaručeně!
- Office 2024 Pro Plus Key – 1 PC – 559,32 Kč
- Office 2024 Pro Plus Key – 3 PCs – 1532,00 Kč (pouze 510,67 Kč /PC)
- Office 2024 Pro Plus Key – 5 PCs – 2431,68 Kč (pouze 486,34 Kč /PC)
- Office 365 Pro Plus Account – 5 PCs – 1 rok – 875,60 Kč
- Office 2021 Pro Plus Key – 1 PC – 656,64 Kč
- Office 2019 Pro Plus Key – 1 PC – 602,14 Kč
- Office 2021 Home and Business for Mac – 2165,28 Kč
Neriskujte padělky. Pořiďte si Windows za bezkonkurenčně nízkou cenu!
- Win 11 Professional Key – 298,03 Kč
- Win 11 Professional – 2 Keys – 589,98 Kč (pouze 295,11 Kč /klíč)
- Win 11 Professional – 3 Keys – 857,60 Kč (pouze 285,87 Kč /klíč)
- Win 11 Professional – 5 Keys – 1295,52 Kč (pouze 259,10 Kč /klíč)
- Win 11 Home Key – 295,60 Kč
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC – 1 PC – 311,41 Kč
- Win 11 Enterprise 2024 IoT LTSC – 1 PC – 313,36 Kč
- Win 10 Professional Key – 200,71 Kč
- Win 10 Home Key – 198,28 Kč
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC – 1 PC – 298,03 Kč
- Win Server 2025 Standard – 753,96 Kč
- Win Server 2025 Datacenter – 778,28 Kč
Výhodná nabídka balíčku, kterou si nesmíte nechat ujít! (Slevový kód „SGO62“)
- Win 11 Pro + Office 2024 Pro Plus – Bundle – 801,64 Kč
- Win 11 Home + Office 2024 Pro Plus – Bundle – 799,21 Kč
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 712,60 Kč
- Win 11 Home + Office 2021 Pro Plus Bundle – 707,73 Kč
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC + Office 2024 Pro Plus – Bundle – 791,91 Kč
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC + Office 2024 Pro Plus – Bundle – 784,61 Kč
PC nástroje za bezkonkurenční ceny. Tak výhodné, že si můžete vylepšit úplně všechno!
- Ashampoo PDF Pro 5 – 607,98 Kč
- IObit Driver Booster 13 – 430,38 Kč
- Ashampoo Backup Pro 27 – 331,60 Kč
- Adguard – 3 Devices – Lifetime – 796,53 Kč
- Ashampoo WinOptimizer Pro 29 – 413,35 Kč
- EaseUS Video Downloader – Lifetime – 729,87 Kč
- EaseUS Disk Copy Pro – 1 Month Subscription – 338,90 Kč
Jak využít slevový kód?
Na stránkách Godeal24 stačí přidat vybrané produkty do košíku a při platbě zadat příslušný slevový kód. Tím okamžitě uplatníte nabízené slevy.
Kdo je Godeal24?
Godeal24 je globální distributor počítačového softwaru s velmi atraktivní cenovou politikou. Ať už jste nezávislý tvůrce obsahu, nebo potřebujete software pro úpravu videa a obrázků, nebo prostě chcete jen posílit zabezpečení svého počítače antivirovým softwarem, zveme vás k prohlédnutí všech nabídek od Godeal24, určitě najdete to, co hledáte.
Na Godeal24 je software garantován jako 100% originální. Stránka je 100% bezpečná a klíč obdržíte okamžitě e-mailem po zaplacení. Godeal24 slibuje, že nabízí 24/7 profesionální technickou podporu a doživotní poprodejní servis a že můžete produkt používat bez problémů! Kontakt Godeal24: service@godeal24.com
Ceny byly přepočítány dle aktuálního kurzu EUR/CZK ke dni 21. 10. 2026, cena se může lišit dle aktuálního kurzu.
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