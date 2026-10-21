Realme C01 osloví pouze nenáročné

• 21. 10. 2026#Android #Smartphony
Realme C01 osloví pouze nenáročné

Realme C01 | Zdroj: TheGioiDiDong

Čínská značka Realme již brzy rozšíří nabídku základních telefonů o zástupce s označením C01. Ze všech stran určitě půjde o model pro méně náročné uživatele, přestože svým vzhledem připomíná iPhone od Applu. Chystaný telefon by si vzhledem k nastavené cenovce možná zasloužil výbavu s o něco málo lepšími prvky.

Nic navíc

Realme C01 vychází ven s 6,8palcovým LCD displejem, který nabídne HD+ rozlišení a 120Hz obnovovací frekvenci. Tradiční „Waterdrop“ výřez patří 5MPx selfie kamerce. Uvnitř běží osmijádrový procesor T7250 od Unisoc doprovázený 4GB operační pamětí RAM.

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Realme C01 | Zdroj: TheGioiDiDong

Interní úložiště o velikosti 64 GB lze rozšířit paměťovou microSD kartou. Zadní stranu obsadil pouze jeden 8MPx objektiv fotoaparátu a 6500mAh článek baterie s podporou 15W nabíjení. Slabé specifikace se promítají také u softwaru, kde čeká starší verze systému Android 16 v rámci vlastní platformy Realme UI 6.0.

Mezi ostatní prvky můžeme zařadit technologii NFC, 3,5mm audio jack, certifikaci odolnosti IP64, boční skener otisků prstů a omezenou podporu 4G sítí. Nakonec k dispozici budou tři barevné možnosti (černá, oranžová, šedá) za cenu v přepočtu 5 021 Kč. Další dny nám upřesní dostupnost na jednotlivých trzích.

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Realme C01 | Zdroj: TheGioiDiDong

Zdroje: thegioididong.com, xpertpick.com, gsmarena.com

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Profilovka

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

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