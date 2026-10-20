HMD připravuje dvojici Vibe 2 Max a Pulse 2T Pro

HMD Pulse 2T Pro | Zdroj: GSMArena
Další novinky jsou na cestě z dílny HMD a rozsáhlé úniky z posledních dnů přibližují rovnou dva zástupce. Čínský výrobce v těchto dnech dokončuje modely s názvy Vibe 2 Max a Pulse 2T Pro. Přestože oba telefony si budou hodně blízké, tak nakonec se každý má v určitých částech odlišovat. Zařízení najdou uplatnění v segmentu nižší střední třídy.
Žádná hitparáda
Přírůstek Vibe 2 Max nabídne 6,78palcový IPS LCD displej s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Hlavní výkon zajistí čipset T9100 od Unisoc, který doplní 8GB operační paměť RAM. Uživatelská data pobere 256GB interní úložiště. Baterie o velikosti 6 000 mAh dostane podporu technologie rychlého 33W nabíjení.
Záda ponesou dva objektivy fotoaparátu (108 + 8 MPx), zatímco vpředu najdete 50MPx selfie kamerku. Za pozornost také stojí technologie NFC, boční snímač otisků prstů, certifikace odolnosti IP64, stereo reproduktory a předinstalovaný systém Android 16. Do prodeje vstoupí minimálně tři barevné verze (černá, červená, zelená).
V případě Pulse 2T Pro můžeme počítat s 6,78palcovým OLED displejem, u kterého rovněž nasadí Full HD+ rozlišení a 120Hz obnovovací frekvenci. Pod ním poběží čipová sada Helio G100 od MediaTeku po boku 8GB operační paměti RAM. Vlastní data uložíte na 256GB interní úložiště.
Vzadu potěší slabší 50MPx objektiv, ale s technologií OIS. Druhý snímač i selfie kamerku převezme od výše zmíněného modelu. Totéž se týká baterie, její nabíjecí technologie a dalších vlastností včetně přítomnosti NFC. Za největší rozdíl lze považovat nejnovější operační systém Android 17 a malý maticový displej vedle zadních objektivů.
Prodejní pulty zaberou alespoň tři barevné varianty – modrá, šedá, zelená. Bližší informace se mohou objevit v následujících týdnech, kdy firma kolem nich celou situaci ujasní. Každopádně každý telefon by mohl být dostupný jen na určitých trzích.
Zdroje: gizmochina.com, gsmarena.com
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