HMD připravuje dvojici Vibe 2 Max a Pulse 2T Pro

• 20. 10. 2026#Android #Smartphony
HMD připravuje dvojici Vibe 2 Max a Pulse 2T Pro

HMD Pulse 2T Pro | Zdroj: GSMArena

Další novinky jsou na cestě z dílny HMD a rozsáhlé úniky z posledních dnů přibližují rovnou dva zástupce. Čínský výrobce v těchto dnech dokončuje modely s názvy Vibe 2 Max a Pulse 2T Pro. Přestože oba telefony si budou hodně blízké, tak nakonec se každý má v určitých částech odlišovat. Zařízení najdou uplatnění v segmentu nižší střední třídy.

Žádná hitparáda

Přírůstek Vibe 2 Max nabídne 6,78palcový IPS LCD displej s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Hlavní výkon zajistí čipset T9100 od Unisoc, který doplní 8GB operační paměť RAM. Uživatelská data pobere 256GB interní úložiště. Baterie o velikosti 6 000 mAh dostane podporu technologie rychlého 33W nabíjení.

Hmd Vibe 2 Max

HMD Vibe 2 Max | Zdroj: Gizmochina

Záda ponesou dva objektivy fotoaparátu (108 + 8 MPx), zatímco vpředu najdete 50MPx selfie kamerku. Za pozornost také stojí technologie NFC, boční snímač otisků prstů, certifikace odolnosti IP64, stereo reproduktory a předinstalovaný systém Android 16. Do prodeje vstoupí minimálně tři barevné verze (černá, červená, zelená).

V případě Pulse 2T Pro můžeme počítat s 6,78palcovým OLED displejem, u kterého rovněž nasadí Full HD+ rozlišení a 120Hz obnovovací frekvenci. Pod ním poběží čipová sada Helio G100 od MediaTeku po boku 8GB operační paměti RAM. Vlastní data uložíte na 256GB interní úložiště.

Hmd Pulse 2T Pro 2 Hmd Pulse 2T Pro 1

HMD Pulse 2T Pro | Zdroj: GSMArena

Vzadu potěší slabší 50MPx objektiv, ale s technologií OIS. Druhý snímač i selfie kamerku převezme od výše zmíněného modelu. Totéž se týká baterie, její nabíjecí technologie a dalších vlastností včetně přítomnosti NFC. Za největší rozdíl lze považovat nejnovější operační systém Android 17 a malý maticový displej vedle zadních objektivů.

Prodejní pulty zaberou alespoň tři barevné varianty – modrá, šedá, zelená. Bližší informace se mohou objevit v následujících týdnech, kdy firma kolem nich celou situaci ujasní. Každopádně každý telefon by mohl být dostupný jen na určitých trzích.

Zdroje: gizmochina.com, gsmarena.com

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Profilovka

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

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