Instagram chce dát větší kontrolu nad algoritmem. Uživatelé ale chtějí něco jiného

Zdroj: Dotekomanie.cz
Instagram testuje nové možnosti, které mají uživatelům dát způsob. jak ovlivnit doporučovaný obsah. Šéf platformy Adam Mosseri ukázal několik připravovaných funkcí, jejichž cílem je zpřehlednit fungování algoritmu.
Instagram chce poskytnout možnost ovlivnit algoritmus
Podle zveřejněných ukázek se po stažení hlavního feedu může zobrazit nové menu Your Algorithm – Tvůj algoritmus. V něm bude možné upravit způsob doporučování obsahu. Podobné rozhraní se má objevit také při sledování Reels. U jednotlivých videí pak přibudou tlačítka, kterými uživatel jednoduše označí, zda chce podobných videí vídat více, nebo naopak méně. Meta tím chce dát uživatelům větší kontrolu nad tím, co se jim na Instagramu zobrazuje.
Reakce pod Mosseriho příspěvkem na Instagramu ale ukazují, že mnoho uživatelů ale řeší něco jiného. Nejčastější komentář se opakoval v různých podobách: „Chceme jen, aby nám algoritmus zobrazoval příspěvky lidí, které sledujeme.“
Právě dlouhodobé upřednostňování doporučeného obsahu před příspěvky sledovaných účtů patří mezi nejčastější výtky uživatelů Instagramu. Nové možnosti nastavení algoritmu proto sice mohou přinést větší kontrolu, řada uživatelů ale stále doufá v návrat jednoduššího chronologického zobrazování obsahu od lidí, které sami sledují.
Se stejným nešvarem se můžeme setkat i na Facebooku. Mark Zuckerberg již před delší dobou oznámil, že záměrem je dát Facebook zase více zpět do podoby, kdy prioritou byl obsah přátel a sledovaných účtů. Bohužel se ale od té doby nic nezměnilo a uživatel je tak stále zahlcován obsahem, který je ve většině případů nevyžádaným.
Zdroj: techcrunch.com
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