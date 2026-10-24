Spotify v autě bez telefonu. První nativní aplikace pro Android Automotive míří do Audi

Zdroj: androidheadlines.com
Spotify spustil svou první aplikaci, která běží přímo v infotainmentu auta. Telefon, kabel ani Bluetooth už k poslechu nepotřebujete. Jako první ji dostávají vybrané vozy Audi.
Android Auto v poslední době sbírá jednu novinku za druhou, od přepracovaného hudebního přehrávače po další zábavní funkce. Spotify teď jde o krok dál. Představil nativní aplikaci postavenou na Android Automotive OS.
Rozdíl je zásadní. Android Auto jen promítá aplikace z telefonu na displej auta. Android Automotive je naopak operační systém, který běží přímo v palubním počítači. Spotify si tak stáhnete do auta jako běžnou aplikaci a telefon může zůstat v kapse. Na aplikaci se pracovalo zhruba rok. Vývojáři přitom nezůstali u standardních šablon od Googlu, aby měli design a funkce víc pod kontrolou.
Přihlásit se jednou a dost
Rozhraní je uzpůsobené řízení. Nabízí známé nabídky, osobní doporučení a lépe spolupracuje s displeji vozu i hlasovým ovládáním. Přihlásit se stačí jednou, pomocí QR kódu nebo párovacího kódu. Pak už Spotify při každém nastartování sám naváže tam, kde jste skončili.
Ruce mohou zůstat na volantu. Hudbu spustíte povelem „Hey Audi“, případně se můžete obrátit přímo na hlasového průvodce Spotify DJ. Spolujezdci se přes QR kód připojí ke společnému poslechu Spotify Jam a ze svých telefonů přidávají skladby do fronty.
Videa jen při stání
Když stojíte nebo nabíjíte elektromobil, objeví se na hlavním displeji hudební klipy, videopodcasty a texty písní v reálném čase. Jakmile se auto rozjede, zmizí. Spolujezdci je ale dál mohou sledovat na svých displejích.
Které vozy to umí
Aplikace se šíří přes obchod Audi Application Store. Podporuje modelový rok 2026 u Audi Q5, A5 a A6 a také elektrické A6 e-tron a Q6 e-tron. Přibudou chystané Q7 a Q9. Používat ji mohou předplatitelé Premium i uživatelé bezplatné verze ve 47 zemích, kde Audi působí. Další automobilky by měly přijít na řadu v průběhu příštího roku.
Zdroj: androidheadlines.com
Bez čeho se u nového mobilu neobejdete?
Komentáře