HMD odhaluje svého nejlevnějšího zástupce 106 Pure

HMD 106 Pure | Zdroj: Advancetelecom
Tlačítková zařízení jsou stále v kurzu a společnost HMD v tichosti do prodeje zařadila zástupce nesoucí označení 106 Pure. Tato novinka přímo nahrazuje předchůdce s názvem 105 Pure, který dorazil v srpnu loňského roku. Telefon z pohledu výbavy nabídne absolutní základ, což potvrzuje prodejní cena po přepočtu stanovená na pouhých 254 Kč.
Nic nečekejte
HMD 106 Pure disponuje 1,8palcovým displejem s rozlišením 160 x 120 pixelů a pod ním se nachází procesor 6531E od Unisoc. Hned v závěsu musíme zmínit, že model podporuje pouze 2G sítě, které by mimochodem v Česku měly skončit ke konci roku 2028. Jak bývá dobrým zvykem u těchto modelů, tak bateriový článek o velikosti 1 000 mAh lze uživatelsky vyměnit.
Nasazený slot pro paměťovou microSD kartu zvládne maximálně kapacitu 32 GB. O jedinou zábavu se postará funkce FM rádia, kde při poslechu může přijít vhod 3,5mm audio jack. Softwarová stránka je klasicky vyřešena známou platformou S30+. Posledním dílkem do skládačky se stává USB-C port.
V obchodech se ukážou tři rozdílné varianty barev – černá, modrá, zelená. Přírůstek by měl být k dispozici v rozvojových zemích, jako je například Pákistán.
Zdroje: advancetelecom.com.pk, gsmarena.com, gizmochina.com
Jaký formát displeje u telefonu vám vyhovuje nejvíc?
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