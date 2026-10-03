HMD odhaluje svého nejlevnějšího zástupce 106 Pure

Antonín Julinek • 3. 10. 2026#Ostatní
HMD odhaluje svého nejlevnějšího zástupce 106 Pure

HMD 106 Pure | Zdroj: Advancetelecom

Tlačítková zařízení jsou stále v kurzu a společnost HMD v tichosti do prodeje zařadila zástupce nesoucí označení 106 Pure. Tato novinka přímo nahrazuje předchůdce s názvem 105 Pure, který dorazil v srpnu loňského roku. Telefon z pohledu výbavy nabídne absolutní základ, což potvrzuje prodejní cena po přepočtu stanovená na pouhých 254 Kč.

Nic nečekejte

HMD 106 Pure disponuje 1,8palcovým displejem s rozlišením 160 x 120 pixelů a pod ním se nachází procesor 6531E od Unisoc. Hned v závěsu musíme zmínit, že model podporuje pouze 2G sítě, které by mimochodem v Česku měly skončit ke konci roku 2028. Jak bývá dobrým zvykem u těchto modelů, tak bateriový článek o velikosti 1 000 mAh lze uživatelsky vyměnit.

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HMD 106 Pure | Zdroj: Advancetelecom

Nasazený slot pro paměťovou microSD kartu zvládne maximálně kapacitu 32 GB. O jedinou zábavu se postará funkce FM rádia, kde při poslechu může přijít vhod 3,5mm audio jack. Softwarová stránka je klasicky vyřešena známou platformou S30+. Posledním dílkem do skládačky se stává USB-C port.

V obchodech se ukážou tři rozdílné varianty barev – černá, modrá, zelená. Přírůstek by měl být k dispozici v rozvojových zemích, jako je například Pákistán.

Zdroje: advancetelecom.com.pk, gsmarena.com, gizmochina.com

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Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

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