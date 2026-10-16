Acer odhaluje dva nové tablety Iconia Tab

• 16. 10. 2026#Android #Ostatní
Acer odhaluje dva nové tablety Iconia Tab

Acer Iconia Tab 12 5G | Zdroj: Acer

Nejznámější řada tabletů Iconia Tab od společnosti Acer se rozšiřuje o dva čerstvé přírůstky, které na trh míří pod názvy Iconia Tab 11 5G a Iconia Tab 12 5G. U obou zařízení mezi hlavní rozdíly patří úhlopříčka displeje, kapacita baterie a sestava fotoaparátů. V každém případě mají oslovit běžné uživatele, přičemž novinky zastanou většinu kancelářské práce.

Levná dvojka

Iconia Tab 11 5G disponuje 10,95palcovým IPS displejem s Full HD rozlišením a 90Hz obnovovací frekvencí. Zadní část z převážné části obsadila 7 400mAh baterie, kterou následuje základní 13MPx objektiv fotoaparátu. U verze Tab 12 5G je nasazen 12,2palcový IPS panel, kde se ukáže 2,4K rozlišení a 90Hz obnovovací frekvence. Potom ještě následuje 10 000mAh baterie a dva fotoaparáty vzadu (16 + 2 MPx).

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Acer Iconia Tab 11 5G | Zdroj: Acer

Tablety pohání osmijádrový čipset MT8755 od MediaTeku, který kombinují s 8GB operační pamětí RAM a 128/256GB interním úložištěm. Samozřejmostí je slot pro paměťovou microSD kartu (až 2 TB). Softwarovou stránku vyřešili operačním systémem Android 16.

Závěrem za zmínku také stojí čtečka otisků prstů, technologie rychlého 18W nabíjení, přední 8MPx kamerka, podpora 5G sítí a čtveřice stereo reproduktorů. Náročnější uživatelé dostanou možnost si přikoupit praktické příslušenství, jako je dotykové pero a bezdrátová klávesnice v ochranném krytu.

Prodejní cena u Iconia Tab 11 5G se po přepočtu podle verze pohybuje v rozmezí od 5 505 Kč do 6 881 Kč. Druhý model Iconia Tab 12 5G vychází na 6 881 Kč až 8 487 Kč.

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Acer Iconia Tab 12 5G | Zdroj: Acer

Zdroje: store.acer.com, store.acer.com, fonearena.com

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Profilovka

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

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