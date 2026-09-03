Roborock vstupuje do nového segmentu, jaký je nový čistič bazénů RockAqua P1?

RockAqua P1; zdroj: Dotekománie
Značka Roborock je známá především robotickými vysavači. Zde patří mezi jedničku na našem trhu a nejen tam. Už nějakou dobu nabízí ale také robotické sekačky a dnes v Berlíně na veletrhu IFA rozšiřuje svoje portfolio o robotický čistič bazénů.
Roborock RockAqua P1
Úplnou novinkou v portfoliu výrobce je pak bazénový čistič Roborock RockAqua P1. Ten dokáže čistit jak dno a stěny bazénu, tak také jeho vodní linku. Zvládnout by měl také mělké bazénové plošiny/brouzdaliště s hloubkou vody už od 15 cm. Cílem je zbavit bazén drobných nečistot jako je písek nebo i listí. Aby si nečistotu neodfoukl, tak sníží dočasně výkon v její přítomnosti.
Na to má pak čtyřlitrový koš a potěší také dvojitá filtrace s filtry o jemnosti 180 μm a 70 μm. Ze specifikací zmíním sací průtok 6 800 GPH (galonů za hodinu), tedy 25 738 LPH (litrů za hodinu).
RockAqua P1 také optimalizuje trasu při čištění a když vidí více znečištěné místo, zaměří se na něj.
Výdrž baterie nabízí 3,5 hodiny čištění, přičemž pokud stav akumulátoru klesne na kritickou úroveň, sám se čistič vrátí k vodní lince a počká tam na vyjmutí. Zároveň při tom vypustí vodu, aby nebyl tak těžký. To platí i při běžném čištění, nemusíte ho tak někde lovit. Vše lze samozřejmě sledovat a nastavit v aplikaci Roborock na mobilu.
Dostupnost u nás je podle našich informací předběžně hlášena na příští rok, na příští sezónu. Cenovku také ještě neznáme.
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