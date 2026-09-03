Roborock vstupuje do nového segmentu, jaký je nový čistič bazénů RockAqua P1?

• 3. 9. 2026#Příslušenství #Smart Home
Roborock vstupuje do nového segmentu, jaký je nový čistič bazénů RockAqua P1?

RockAqua P1; zdroj: Dotekománie

Značka Roborock je známá především robotickými vysavači. Zde patří mezi jedničku na našem trhu a nejen tam. Už nějakou dobu nabízí ale také robotické sekačky a dnes v Berlíně na veletrhu IFA rozšiřuje svoje portfolio o robotický čistič bazénů.

Roborock RockAqua P1

Úplnou novinkou v portfoliu výrobce je pak bazénový čistič Roborock RockAqua P1. Ten dokáže čistit jak dno a stěny bazénu, tak také jeho vodní linku. Zvládnout by měl také mělké bazénové plošiny/brouzdaliště s hloubkou vody už od 15 cm. Cílem je zbavit bazén drobných nečistot jako je písek nebo i listí. Aby si nečistotu neodfoukl, tak sníží dočasně výkon v její přítomnosti.

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RockAqua P1; zdroj: Dotekománie

Na to má pak čtyřlitrový koš a potěší také dvojitá filtrace s filtry o jemnosti 180 μm a 70 μm. Ze specifikací zmíním sací průtok 6 800 GPH (galonů za hodinu), tedy 25 738 LPH (litrů za hodinu).

RockAqua P1 také optimalizuje trasu při čištění a když vidí více znečištěné místo, zaměří se na něj.

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RockAqua P1; zdroj: Dotekománie

Výdrž baterie nabízí 3,5 hodiny čištění, přičemž pokud stav akumulátoru klesne na kritickou úroveň, sám se čistič vrátí k vodní lince a počká tam na vyjmutí. Zároveň při tom vypustí vodu, aby nebyl tak těžký. To platí i při běžném čištění, nemusíte ho tak někde lovit. Vše lze samozřejmě sledovat a nastavit v aplikaci Roborock na mobilu.

Dostupnost u nás je podle našich informací předběžně hlášena na příští rok, na příští sezónu. Cenovku také ještě neznáme.

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Profilovka

Senior Editor zaměřující se primárně na recenze, tvorbu obsahu na sociální sítě a náš podcast PZL. Nadšenec do moderních technologií, který na našem webu působí již od roku 2013. Mobilní telefony ho ale zajímají již od dětství.

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