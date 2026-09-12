Meta představuje osobního AI asistenta Muse pro iPhone

• 12. 9. 2026#Aplikace #iOS
Meta představuje osobního AI asistenta Muse pro iPhone

Zdroj: Techcrunch

Meta uvedla svého osobního AI asistenta Muse, který je nově k dispozici pro iPhone a také v rámci webového rozhraní prohlížeče na Macu. Na rozdíl od klasického chatbota má Muse pomoci s plněním různých úkolů a bude fungovat jako osobní digitální asistent. Uživatelé budou mít rovněž možnost si svého asistenta pojmenovat a více personalizovat. Budou mu moci přiřadit podobu, charakter a vytvořit si z něj svého avatara.

Meta Muse jako nový digitální AI asistent

Hlavní rozdíl spočívá v tom, že Muse není určený pouze pro odpovídání na dotazy tak, jak jsme zvyklí například u klasické generativní AI typu ChatGPT. Meta Muse má být osobním agentem schopným provádět úkoly za uživatele.

meta muse

Zdroj: Techcrunch

Rozhraní přesto připomíná klasickou konverzační aplikaci. Muse je dostupný také na webu, takže jej lze používat například na Macu bez nutnosti samostatné desktopové aplikace.

meta muse 1

Zdroj: Techcrunch

Muse je v základu zdarma, ale budou se uplatňovat týdenní limity. Pokud si uživatel zaplatí předplatné, měl by dostat vyšší limity. K dispozici by měly být dva placené tarify Power za 20 dolarů měsíčně a Maximum za 100 dolarů měsíčně.

meta muse 2

Zdroj: Techcrunch

Dostupnost služby Meta Muse je prozatím stanovena pouze pro USA, ale předpokládá se, že se brzy začne rozšiřovat postupně do dalších zemí.

Zdroje: 9to5mac.com, techcrunch.com

PPPeter má novou aplikaci Awol! 🍔 Moto Watch Ultra a Poco F9 Ultra

💡ANKETA: Půjčíte někomu odemknutý telefon z ruky bez dozoru?

Načítání...

Profilovka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

Komentáře

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim