Meta představuje osobního AI asistenta Muse pro iPhone

Zdroj: Techcrunch
Meta uvedla svého osobního AI asistenta Muse, který je nově k dispozici pro iPhone a také v rámci webového rozhraní prohlížeče na Macu. Na rozdíl od klasického chatbota má Muse pomoci s plněním různých úkolů a bude fungovat jako osobní digitální asistent. Uživatelé budou mít rovněž možnost si svého asistenta pojmenovat a více personalizovat. Budou mu moci přiřadit podobu, charakter a vytvořit si z něj svého avatara.
Meta Muse jako nový digitální AI asistent
Hlavní rozdíl spočívá v tom, že Muse není určený pouze pro odpovídání na dotazy tak, jak jsme zvyklí například u klasické generativní AI typu ChatGPT. Meta Muse má být osobním agentem schopným provádět úkoly za uživatele.
Rozhraní přesto připomíná klasickou konverzační aplikaci. Muse je dostupný také na webu, takže jej lze používat například na Macu bez nutnosti samostatné desktopové aplikace.
Muse je v základu zdarma, ale budou se uplatňovat týdenní limity. Pokud si uživatel zaplatí předplatné, měl by dostat vyšší limity. K dispozici by měly být dva placené tarify Power za 20 dolarů měsíčně a Maximum za 100 dolarů měsíčně.
Dostupnost služby Meta Muse je prozatím stanovena pouze pro USA, ale předpokládá se, že se brzy začne rozšiřovat postupně do dalších zemí.
Zdroje: 9to5mac.com, techcrunch.com
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