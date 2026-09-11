HMD dokončuje model Key 2 a tablet Xplora Go Pad

HMD Key 2 | Zdroj: @smashx_60
Společnost HMD by měla v této chvíli dokončovat několik přírůstků a mezi nejčerstvější novinky bude patřit telefon Key 2 s tabletem Xplora Go Pad. Oba zástupci dostanou nálepku cenově dostupných zařízení, což se samozřejmě podepíše na poměrně slabé výbavě. Druhá generace modelu Key nahradí předchůdce z ledna loňského roku, zatímco Xplora Go Pad je prvním tabletem v rámci spolupráce s norskou firmou Xplora.
Nezajímavý základ
HMD Key 2 má získat 6,52palcový IPS LCD displej s HD+ rozlišením a 60Hz obnovovací frekvencí. Vnitřní část vyplní čipset SC9863A od Unisoc, ke kterému připojí dvě různé konfigurace paměti (3+32 GB, 4+64 GB). Každá verze navíc získá 4GB paměti RAM ve virtuální podobě. O výdrž se postará 5 000mAh článek baterie podporující jen 10W nabíjení.
Naopak záda ponesou dva objektivy fotoaparátu (13 + 0,3 MPx), zatímco vpředu lze očekávat obyčejnou 5MPx selfie kamerku. Softwarovou část zastoupí operační systém Android 14 v omezené edici Go. Prodejci budou údajně nabízet dvě barevné varianty (černou, zelenou).
Tablet Xplora Go Pad určený pro děti zaujme především rodiče, kteří ocení možnost rodičovské kontroly a také zvýšenou odolnost konstrukce. Výbava má zahrnovat 8,7palcový IPS LCD displej v těle s certifikací IP65. Čipová sada Snapdragon 685 od Qualcommu přinese připojení přes 4G sítě vedle standardního Wi-Fi. Zatím neupřesněná baterie potěší 18W nabíjením.
Z pohledu softwaru bude k dispozici spousta nástrojů, a to od blokování škodlivého obsahu díky umělé inteligenci až po nastavování limitů pro používání. Oficiální dostupnost a prodejní ceny bychom mohli znát již v nejbližších týdnech.
Zdroje: gizmochina.com, gizmochina.com
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