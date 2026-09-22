Velký výprodej notebooků a počítačů na Alza.cz přináší slevy až 57 % KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 22. 9. 2026#Ostatní
Velký výprodej notebooků a počítačů na Alza.cz přináší slevy až 57 %

Internetový obchod Alza.cz zařadil do své aktuální slevové nabídky široké portfolio výpočetní techniky. Významná cenová zvýhodnění se vztahují na dostupné kancelářské modely, prémiové tenké ultrabooky, moderní herní stroje i stolní sestavy osvědčených značek jako ASUS, Lenovo, Acer a HP.

Kompaktní a kancelářské notebooky

Kategorie kompaktních a pracovních přenosných počítačů nabízí vyvážený poměr mezi mobilitou, solidním výkonem a energetickou efektivitou. Zařízení v této třídě jsou přizpůsobena pro plynulý multitasking, vyřizování administrativní agendy i každodenní studijní povinnosti.

Prémiové a tenké notebooky

Tato třída zařízení cílí na náročnější uživatele, kteří vyžadují precizní dílenské zpracování, celokovové šasi, špičkové displeje a snadnou přenositelnost. Spojení moderních úsporných procesorů s elegantním designem zaručuje vysoký komfort při práci na cestách.

Velkoformátové a dostupné notebooky

Notebooky s velkou úhlopříčkou obrazovky či odlehčeným operačním systémem představují praktickou volbu pro práci s tabulkami, sledování multimédií i základní nenáročné operace. Nabízejí pohodlnou pracovní plochu při zachování velmi příznivých cenových relací.

Herní notebooky ASUS TUF a Lenovo

Herní přenosné počítače kombinují vysoký výpočetní výkon s efektivním chlazením a rychlými panely. Modely ze sérií TUF Gaming a LOQ jsou optimalizovány pro plynulé hraní moderních titulů i náročnou práci s grafikou či střihem videa.

Herní notebooky HP a Acer

Série Nitro, Victus a HyperX OMEN přinášejí pokročilou hardwarovou výbavu zaměřenou na stabilní snímkovou frekvenci, kvalitní audio a účinné odvětrávání. Tyto stroje představují vyhledávanou volbu pro hráče hledající spolehlivou mobilní herní stanici.

Herní stolní počítače

Klasické stolní sestavy poskytují maximální potenciál pro rozšíření komponent, stabilní provoz při dlouhodobé zátěži a vynikající chladicí kapacitu. Herní počítače OMEN uspokojí hráče preferující pevné stanice s vysokým výkonem a čistým designem skříně.

Další zajímavé výběry

V segmentu All-in-One počítačů, které integrují veškeré komponenty přímo do těla monitoru a efektivně šetří pracovní prostor na stole, jsou zlevněny modely Acer Aspire C24B (-20 %) a elegantní velkoformátový Acer Aspire C27-2G (-10 %).

Kompletní nabídku IT techniky, elektroniky a zvýhodněného sortimentu naleznete na stránkách Alza.cz. Využijte nejvýhodnější nákupní podmínky u jedničky na trhu s elektronikou.

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