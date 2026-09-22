Velký výprodej notebooků a počítačů na Alza.cz přináší slevy až 57 %

Internetový obchod Alza.cz zařadil do své aktuální slevové nabídky široké portfolio výpočetní techniky. Významná cenová zvýhodnění se vztahují na dostupné kancelářské modely, prémiové tenké ultrabooky, moderní herní stroje i stolní sestavy osvědčených značek jako ASUS, Lenovo, Acer a HP.
Kompaktní a kancelářské notebooky
Kategorie kompaktních a pracovních přenosných počítačů nabízí vyvážený poměr mezi mobilitou, solidním výkonem a energetickou efektivitou. Zařízení v této třídě jsou přizpůsobena pro plynulý multitasking, vyřizování administrativní agendy i každodenní studijní povinnosti.
- ASUS Vivobook 14 X1404VA-EB2278WZ Cool Silver (bez adaptéru) (-57 %)
- ASUS Vivobook 16 X1605VAPBF-OLED294Z Indie Black (bez adaptéru) (-42 %)
- ASUS Vivobook 16 M1607KA-MB143 Quiet Blue (-38 %)
- ASUS ExpertBook B1 B1503CVA-C58512 Gentle Grey (bez adaptéru) (-37 %)
- ASUS Vivobook 14 X1404VA-EB2175WZ Cool Silver (bez adaptéru) (-31 %)
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Prémiové a tenké notebooky
Tato třída zařízení cílí na náročnější uživatele, kteří vyžadují precizní dílenské zpracování, celokovové šasi, špičkové displeje a snadnou přenositelnost. Spojení moderních úsporných procesorů s elegantním designem zaručuje vysoký komfort při práci na cestách.
- ASUS Zenbook S 16 UM5606GA-OLED593XZ Antrim Gray (bez adaptéru) (-37 %)
- Lenovo Yoga Slim 7 14ILL11 Luna Grey celokovový (bez adaptéru) (-20 %)
- Acer Swift Go 16 Steel Gray celokovový (SFG16-72-598D) (-20 %)
- Lenovo IdeaPad Slim 3 15Q8X10 Cosmic Blue kovový (bez adaptéru) (-10 %)
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Velkoformátové a dostupné notebooky
Notebooky s velkou úhlopříčkou obrazovky či odlehčeným operačním systémem představují praktickou volbu pro práci s tabulkami, sledování multimédií i základní nenáročné operace. Nabízejí pohodlnou pracovní plochu při zachování velmi příznivých cenových relací.
- Acer Aspire Go 17 Steel Gray (AG17-31P-C365) (-25 %)
- Acer Chromebook 311 Pure Black (CBOA311-2H-8125) (-25 %)
- Acer Aspire Go 17 Steel Gray (AG17-31P-39BB) (bez adaptéru) (-25 %)
- Acer Aspire Lite 15 Light Silver (AL15-46P-R313) (bez adaptéru) (-20 %)
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Herní notebooky ASUS TUF a Lenovo
Herní přenosné počítače kombinují vysoký výpočetní výkon s efektivním chlazením a rychlými panely. Modely ze sérií TUF Gaming a LOQ jsou optimalizovány pro plynulé hraní moderních titulů i náročnou práci s grafikou či střihem videa.
- ASUS TUF Gaming A16 FA607NUQ-RL201WZ Mecha Gray (bez adaptéru) (-43 %)
- ASUS TUF Gaming A16 FA608UP-RV048Z Jaeger Gray (bez adaptéru) (-31 %)
- Lenovo LOQ 15ARP10E Luna Grey (-15 %)
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Herní notebooky HP a Acer
Série Nitro, Victus a HyperX OMEN přinášejí pokročilou hardwarovou výbavu zaměřenou na stabilní snímkovou frekvenci, kvalitní audio a účinné odvětrávání. Tyto stroje představují vyhledávanou volbu pro hráče hledající spolehlivou mobilní herní stanici.
- VICTUS by HP 15-fb3900ncx Mica Silver (bez adaptéru) (-30 %)
- HyperX OMEN 15-ga0902ncx Shadow Black (bez adaptéru) (-30 %)
- Acer Nitro V 17 AI Obsidian Black (ANV17-41-R1YM) (-25 %)
- Acer Nitro V 17 AI Obsidian Black (ANV17-41-R53A) (-25 %)
- HyperX OMEN 15-gb0908ncx Shadow Black (bez adaptéru) (-20 %)
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Herní stolní počítače
Klasické stolní sestavy poskytují maximální potenciál pro rozšíření komponent, stabilní provoz při dlouhodobé zátěži a vynikající chladicí kapacitu. Herní počítače OMEN uspokojí hráče preferující pevné stanice s vysokým výkonem a čistým designem skříně.
- OMEN by HP 35L GT16-0912nc (-30 %)
- OMEN by HP 16L TG03-0920nc (-30 %)
- Další slevy najdete zde
Další zajímavé výběry
V segmentu All-in-One počítačů, které integrují veškeré komponenty přímo do těla monitoru a efektivně šetří pracovní prostor na stole, jsou zlevněny modely Acer Aspire C24B (-20 %) a elegantní velkoformátový Acer Aspire C27-2G (-10 %).
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