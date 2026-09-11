Nové Tecno Camon Slim 5G sází na zajímavý design a komunikaci bez signálu

• 11. 9. 2026#Android #Smartphony
Nové Tecno Camon Slim 5G sází na zajímavý design a komunikaci bez signálu

Zdroj: Tecno

Tecno v červnu rozšířilo sérii Camon o verzi Slim, ale jednalo se o LTE model. Nyní do nabídky přidává Tecno Camon Slim 5G, ale nejde jen o změnu procesoru a modemu. Firma se pokusila i o odvážnější design.

Tenký pracant

Vedle běžných barev s lehkými designovými prvky se nabízí i celkem zajímavé kousky, jak můžete vidět níže. U novinky ale nejde jen o to. Samozřejmě se mobil chlubí tenkostí. Ta dosahuje na hodnotu 6,39 mm, přičemž v těle je baterie s kapacitou 6000 mAh. O výkon se zde stará Dimensity 7300e doplněný o 8 GB operační paměti. Displej je typu AMOLED a kromě vyššího rozlišení se může pochlubit frekvencí 144 Hz.

Neo Mondrian Van Gogh Blue

Zdroj: Tecno

Z pohledu fotografické výbavy je zde jen naprostý základ, ale nenechte se zmást fotomodulem. Jsou zde jen dva snímače, třetí prostor je pro dodatečný senzor blikání. Tecno Camon Slim 5G splňuje i certifikaci IP69K, což znamená, že odolá vodě o teplotě 80°C a tlaku 100 barů. V rámci konektivity se objevuje i technologie Freelink 2.0 (základ v Bluetooth), přičemž umožňuje komunikaci mezi zařízeními i na vzdálenost 1,5 km bez připojení k internetu a běžného mobilního signálu.

Tecno Camon Slim 5G dostane celkem 3 velké aktualizace systému, takže posledním systémem bude Android 19. V případě bezpečnostních aktualizací se bavíme o době 5 let. Firma zatím neuvedla cenu ani dostupnost. Dá se předpokládat, že to novinka stihne na evropský trh ještě ve třetím čtvrtletí tohoto roku.

Specifikace Tecno Camon Slim 5G

  • displej: 6,78 palců, AMOLED, 144 Hz, 1208 x 2644 pixelů
  • procesor: MediaTek Dimensity 7300e 5G
  • RAM: 8 GB
  • úložiště: 128/256 GB ROM
  • operační systém: HiOS 16
  • eSIM
  • foťáky:
    • zadní: 50 Mpx (hlavní, 1/1,56“, OIS)
      • 8 Mpx (ultraširokoúhlý, AF)
    • přední: 32 Mpx
  • stereo (Dual Speakers, Dolby Atmos)
  • IP69K, MIL-STD-810
  • konektivita: 5G, 4G LTE, 3G, 2G, Wi-Fi, Bluetooth, FM, GPS, NFC, USB-C (Type-C Port, OTG), infraport (Infrared Remote Control), Freelink 2.0
  • rozměry a hmotnost: 162,58 x 77,27 x 6,39 mm
  • baterie a nabíjení: 6000 mAh, 45W rychlé nabíjení (Super Charge)

Zdroje: tecno-mobile.com, gsmarena.com

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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