Nové Tecno Camon Slim 5G sází na zajímavý design a komunikaci bez signálu

Zdroj: Tecno
Tecno v červnu rozšířilo sérii Camon o verzi Slim, ale jednalo se o LTE model. Nyní do nabídky přidává Tecno Camon Slim 5G, ale nejde jen o změnu procesoru a modemu. Firma se pokusila i o odvážnější design.
Tenký pracant
Vedle běžných barev s lehkými designovými prvky se nabízí i celkem zajímavé kousky, jak můžete vidět níže. U novinky ale nejde jen o to. Samozřejmě se mobil chlubí tenkostí. Ta dosahuje na hodnotu 6,39 mm, přičemž v těle je baterie s kapacitou 6000 mAh. O výkon se zde stará Dimensity 7300e doplněný o 8 GB operační paměti. Displej je typu AMOLED a kromě vyššího rozlišení se může pochlubit frekvencí 144 Hz.
Zdroj: Tecno
Z pohledu fotografické výbavy je zde jen naprostý základ, ale nenechte se zmást fotomodulem. Jsou zde jen dva snímače, třetí prostor je pro dodatečný senzor blikání. Tecno Camon Slim 5G splňuje i certifikaci IP69K, což znamená, že odolá vodě o teplotě 80°C a tlaku 100 barů. V rámci konektivity se objevuje i technologie Freelink 2.0 (základ v Bluetooth), přičemž umožňuje komunikaci mezi zařízeními i na vzdálenost 1,5 km bez připojení k internetu a běžného mobilního signálu.
Tecno Camon Slim 5G dostane celkem 3 velké aktualizace systému, takže posledním systémem bude Android 19. V případě bezpečnostních aktualizací se bavíme o době 5 let. Firma zatím neuvedla cenu ani dostupnost. Dá se předpokládat, že to novinka stihne na evropský trh ještě ve třetím čtvrtletí tohoto roku.
Specifikace Tecno Camon Slim 5G
- displej: 6,78 palců, AMOLED, 144 Hz, 1208 x 2644 pixelů
- procesor: MediaTek Dimensity 7300e 5G
- RAM: 8 GB
- úložiště: 128/256 GB ROM
- operační systém: HiOS 16
- eSIM
- foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, 1/1,56“, OIS)
- 8 Mpx (ultraširokoúhlý, AF)
- přední: 32 Mpx
- zadní: 50 Mpx (hlavní, 1/1,56“, OIS)
- stereo (Dual Speakers, Dolby Atmos)
- IP69K, MIL-STD-810
- konektivita: 5G, 4G LTE, 3G, 2G, Wi-Fi, Bluetooth, FM, GPS, NFC, USB-C (Type-C Port, OTG), infraport (Infrared Remote Control), Freelink 2.0
- rozměry a hmotnost: 162,58 x 77,27 x 6,39 mm
- baterie a nabíjení: 6000 mAh, 45W rychlé nabíjení (Super Charge)
Zdroje: tecno-mobile.com, gsmarena.com
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