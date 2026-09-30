Takto fotí Redmi Note 17 Pro 5G, navštívili jsme Budapešť

• 30. 9. 2026#Android #Smartphony
Takto fotí Redmi Note 17 Pro 5G, navštívili jsme Budapešť

Xiaomi představilo tento měsíc novou řadu Redmi Note 17. My už jsme se věnovali nejvybavenějšímu modelu Redmi Note 17 Pro Max (první dojmy) a modelu Redmi Note 17 Pro. Druhý zmíněný jsme vzali sebou na akci představení této řady do Budapešti, kde jsme jím pořídili snímky. Pojďte si s námi prohlédnout Budapešť objektivem této novinky.

Redmi Note 17 Pro 5G

Sestava fotoaparátu na zádech nabízí celkem dva snímače a to hlavní 50Mpx snímač a 8Mpx ultra širokoúhlý snímač.

  • 50Mpx hlavní fotoaparát, optická stabilizace obrazu (OIS), 0,64 μm, f/1.85
  • 8Mpx ultraširokoúhlý fotoaparát, 1,12 μm, f/2.2

Začneme níže snímky ze známé centrální tržnice nejen s jídlem:

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Hlavní snímač vs. ultra širokoúhlý snímač; zdroj: Dotekománie

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Hlavní snímač; zdroj: Dotekománie

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Na snímku výše můžete vidět pěší zónu kousek dál a níže pak mosty přes Dunaj.

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Hlavní snímač vs. ultra širokoúhlý snímač; zdroj: Dotekománie

Pořídili jsme i pár fotek a vzhledem k cenovce jsou výsledky pěkné, telefonu se podařilo zachytit Dunaj i v noci s výhledem na budovu parlamentu.

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Hlavní snímač v noci; zdroj: Dotekománie

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Hlavní snímač vs. ultra širokoúhlý snímač; zdroj: Dotekománie

V tuto chvíli lze do 18. října koupit Redmi Note 17 Pro 5G v rámci speciální zaváděcí akce se slevou.

ModelPaměťová variantaDoporučená cenaAkční cena
REDMI Note 17 Pro Max 5G8 GB + 256 GB12 499 Kč10 699 Kč
8 GB + 512 GB14 299 Kč12 499 Kč
REDMI Note 17 Pro 5G6 GB + 256 GB9 999 Kč7 999 Kč
8 GB + 512 GB11 999 Kč9 999 Kč

Specifikace REDMI Note 17 Pro 5G

  • displej: 6,83 palců, AMOLED, rozlišení 2772 x 1280 pixelů
    • obnovovací frekvence až 120 Hz, jas až 3500 nitů (špičkový), 2000 nitů HBM, 1060 nitů (typ)
    • Corning Gorilla Glass Victus 2
  • procesor: Snapdragon 6s Gen 4 Mobile Platform, 4nm výrobní proces
  • RAM: 6/8/12 GB LPDDR4X
  • úložiště: 256/512 GB UFS 3.1 / UFS 2.2 (128 GB)
  • Operační systém: Xiaomi HyperOS 3
  • Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM nebo Nano SIM + eSIM
  • Foťáky:
    • zadní: 50 Mpx (hlavní, OIS, f/1,8, 5P čočka, AI ultra-clear imaging system, True-to-life portraits, záznam videa 1080p při 30 fps, 720p při 30 fps)
      • 8 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,2, 112° FOV)
    • přední: 16 Mpx (f/2,4, 5P čočka)
  • IP66, IP68, certifikovaná odolnost proti vodě do 2 metrů po dobu 72 hodin, certifikovaná odolnost proti pádu z výšky 3 metrů SGS
  • čtečka otisků prstů v displeji, odemykání obličejem AI (AI face unlock)
  • Dolby Atmos, Hi-Res Audio
  • Konektivita: 5G, 4G LTE, 2,4GHz Wi-Fi, 5GHz Wi-Fi, NFC, USB-C
  • rozměry a hmotnost: 163,45 x 78,27 x 8,6 mm, 223 gramů
  • baterie a nabíjení: 8340 mAh , 67W HyperCharge
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Profilovka

Senior Editor zaměřující se primárně na recenze, tvorbu obsahu na sociální sítě a náš podcast PZL. Nadšenec do moderních technologií, který na našem webu působí již od roku 2013. Mobilní telefony ho ale zajímají již od dětství.

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