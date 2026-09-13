Seznam Mapy přidávají úsporný režim navigace

Zdroj: Mapy.com
Představování novinek Seznamem je někdy tak trochu chaotické. Jednou vydá tiskovou zprávu, jindy uvede jen zmínku na svých sociálních sítích. Tentokrát informuje jen prostřednictvím aktualizace aplikace Mapy.com. Vylepšení se týká navigace.
Šetření energie
Minulý rok Google zavedl do své aplikace Mapy úsporný režim pro navigaci. Ten je založen na tmavém zobrazení navigace s využitím jen černé, šedé a bílé. Neobsahuje barvy, ale stále je vše čitelné. Na AMOLED displejích je pak úspora znatelná. Mapy.com na to jdou trochu jinak, méně sofistikovaněji.
V první řadě je nutné uvést, že úsporný režim není v aplikaci Mapy.com v základu zapnutý. Musíte jít do nastavení a pak zvolit Navigaci. Zde si již musíte vybrat, v kterém režimu bude aktivní funkce Stmívání obrazovky, přičemž ztlumení je aktivní mezi navigačními body.
V mém případě ani tak nedošlo na ztlumení, jako spíše jsem neviděl vůbec nic na displeji. Jen slabě se zobrazovalo procento u baterie v horním rohu. Nevím, jestli je to záměr, nebo musí ještě vyladit úroveň ztmavení. Možná by nebylo od věci, aby zde bylo dodatečné nastavení. Novinka se asi nejvíce hodí pro pěší a cyklisty, v autě by mohla být lehce otravná, když by se displej zapnul jen při změně směru, ale třeba to někdo uvítá.
Zdroj: mobilmania.zive.cz
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