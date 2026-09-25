Příslušenství v akci na Alze: Přehled slev na adaptéry, kabely i powerbanky

Spolehlivé napájení mobilních telefonů, notebooků a nositelné elektroniky patří k základním předpokladům plynulého fungování na cestách i v kanceláři. Internetový obchod Alza.cz zařadil do slevové nabídky široké portfolio příslušenství pro nabíjení. Výběr zahrnuje pokročilé síťové adaptéry, vysokokapacitní powerbanky s podporou standardu Qi2 i kabely s vysokou mechanickou odolností a špičkovými přenosovými rychlostmi.
Síťové a cestovní nabíječky
Kompaktní rozměry a vysoký nabíjecí výkon představují klíčové vlastnosti moderních napájecích adaptérů využívajících technologii GaN. Tyto nabíječky spolehlivě obslouží chytré telefony, tablety i náročnější pracovní notebooky. V nabídce se nachází jak specializované stolní stanice a bezdrátové podložky, tak výkonné adaptéry vhodné pro napájení elektroniky v automobilu.
- Anker 100W Charging Base for Prime Power Bank, Black (-30 %)
- Anker Prime 3v1 25W černá (-28 %)
- Swissten CL adaptér s výstupem 3x CL, 2x UCB-C PD a 1x USB-A QA 3.0, 108W – 216W (-27 %)
- Xiaomi 45W Nano Turbo Charging Power Adapter (2-Port) (-25 %)
- AlzaPower Ultimate X700 100W Černá (-10 %)
- AlzaPower Apex G620 45W černá (-10 %)
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Odolné a rychlé kabely
Kvalitní propojovací kabel rozhoduje o skutečné rychlosti nabíjení i stabilitě přenosu objemných dat. Vybrané modely disponují zesíleným opletem s kevlarovými vlákny, samonavíjecím mechanismem usnadňujícím manipulaci na cestách nebo certifikací standardu USB4 s přenosovou rychlostí až 40 Gbps a propustností 100 W Power Delivery.
- Anker 322 USB-C to USB-C Cable (60W 0,9m) (-25 %)
- FIXED Retractable Cable s konektory USB-C/USB-C 1m PD 100W 480Mbps šedý (-25 %)
- Nomad Kevlar Cable USB-C to USB-C 3.0m White (-22 %)
- Tactical Fat Man 2.0 Cable USB-A/USB-C 1m Red (-21 %)
- Tactical Fat Man 2.0 Cable USB-C/USB-C 1m Red (-21 %)
- Tactical Fat Man 2.0 Cable USB-C/USB-C 1m Grey (-21 %)
- AlzaPower AluCore USB-C to USB-C 3.2 Gen 2×2 100W 20Gbps 2m černý (-10 %)
- AlzaPower FlexCore USB-C to USB-C 4 Gen 3 100W 40 Gbps černý (-10 %)
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Powerbanky a přenosné baterie
Záložní zdroje energie představují nezbytnou součást výbavy pro práci v terénu a náročné cestování. Současné modely integrují bezdrátové magnetické standardy Qi2 a MagSafe pro snadné přichycení k telefonům, kompaktní řešení s integrovanými kabely i vysoký výstupní výkon až 140 W, který bez potíží pokryje energetické nároky moderních notebooků.
- FIXED MagZen 5 Crystal UltraSlim s bezdrátovým nabíjením Qi2 a MagSafe 5 000 mAh černá (-25 %)
- Swissten 20000 mAh s integrovanými kabely USB-C a Lightning vesmírně stříbrná (-24 %)
- Verbatim Charge ‚n‘ Go 3v1 Qi2 Power Bank 10000 mAh šedá (-22 %)
- FIXED MagZen 10 Crystal UltraSlim s bezdrátovým nabíjením Qi2 a MagSafe 10 000 mAh titanová (-20 %)
- AlzaPower Loop 10000mAh Power Delivery (45W) šedá (-10 %)
- AlzaPower Vision 27600mAh Power Delivery (140W) stříbrná (-10 %)
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