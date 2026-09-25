Příslušenství v akci na Alze: Přehled slev na adaptéry, kabely i powerbanky KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 25. 9. 2026#Příslušenství
Příslušenství v akci na Alze: Přehled slev na adaptéry, kabely i powerbanky

Spolehlivé napájení mobilních telefonů, notebooků a nositelné elektroniky patří k základním předpokladům plynulého fungování na cestách i v kanceláři. Internetový obchod Alza.cz zařadil do slevové nabídky široké portfolio příslušenství pro nabíjení. Výběr zahrnuje pokročilé síťové adaptéry, vysokokapacitní powerbanky s podporou standardu Qi2 i kabely s vysokou mechanickou odolností a špičkovými přenosovými rychlostmi.

Síťové a cestovní nabíječky

Kompaktní rozměry a vysoký nabíjecí výkon představují klíčové vlastnosti moderních napájecích adaptérů využívajících technologii GaN. Tyto nabíječky spolehlivě obslouží chytré telefony, tablety i náročnější pracovní notebooky. V nabídce se nachází jak specializované stolní stanice a bezdrátové podložky, tak výkonné adaptéry vhodné pro napájení elektroniky v automobilu.

Odolné a rychlé kabely

Kvalitní propojovací kabel rozhoduje o skutečné rychlosti nabíjení i stabilitě přenosu objemných dat. Vybrané modely disponují zesíleným opletem s kevlarovými vlákny, samonavíjecím mechanismem usnadňujícím manipulaci na cestách nebo certifikací standardu USB4 s přenosovou rychlostí až 40 Gbps a propustností 100 W Power Delivery.

Powerbanky a přenosné baterie

Záložní zdroje energie představují nezbytnou součást výbavy pro práci v terénu a náročné cestování. Současné modely integrují bezdrátové magnetické standardy Qi2 a MagSafe pro snadné přichycení k telefonům, kompaktní řešení s integrovanými kabely i vysoký výstupní výkon až 140 W, který bez potíží pokryje energetické nároky moderních notebooků.

Kompletní nabídku zlevněného příslušenství i dalších technologických produktů naleznete přímo na Alza.cz. Využijte bleskové doručení a pořiďte si spolehlivé nabíjecí vybavení od jedničky na trhu s elektronikou.

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