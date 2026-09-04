Nová robotická sekačka Roborock RockNeo Q2 LiDAR představena

Roborock RockNeo Q2 LiDAR; zdroj: Dotekománie
Mimo nových vysavačů a robotického čističe bazénů představil Roborock také novou generaci robotické sekačky. Jmenuje se Roborock RockNeo Q2 LiDAR a my jsme ji viděli na vlastní oči přímo na veletrhu IFA v Berlíně.
Roborock RockNeo Q2 LiDAR
Nový model robotické sekačky RockNeo Q2 LiDAR obsahuje 360stupňový LiDAR, jak přímo z jeho názvu vyplývá a tak není třeba nějakých obvodových vodičů. To ještě u předchůdců řady Q1 jste museli instalovat RTK anténu na zahradě nebo na střechu.
Sekačka si tak sama zmapuje okolí. Samozřejmě tu máme AI, aby se sekačka vyhnula překážkám. Mimo to umí sekat trávník se sklonem až 45 stupňů a vejde to i do úzkých průjezdů o šířce 60 cm. To je určitě posun před, předchozí modely většinou měly doporučený průjezd 80 cm. Máme tu také systém
Vše se pak nastavuje v aplikaci Roborock. Samotná dokovací stanice nabízí modul pro zesílení WiFi signálu. To se hodí, jelikož sekačka v dřívější generaci mohla ztrácet v okrajových částech zahrady WiFi signál vašeho modemu. Zde však máme zesilovač v doku a máme tu také ochranu proti krádeži stejně jako odolnost IPX6 a integraci chytrých domácností Alexa a Google Home. První generace přitom výhradně spoléhala na aplikaci Roborock.
Podle našich informací míří sekačka stejně jako robotický čistič bazénů na trh až příští rok. Cenu zatím neznáme.
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