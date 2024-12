Peak Design Everyday Case pro iPhone 16 Pro [recenze]

Peak Design Everyday Case Mobile; zdroj: Dotekománie

Od značky Peak Design jsme již testovali předchozí verze těchto obalů a celého ekosystému s vlastním silnějším magnetickým a mechanickým uchycením SlimLink. Mrkněte na naše předchozí testy zde. Zaměřím se tak především na to, co je nového.

Ve verzi pro iPhone 16 Pro přichází výrobce s novými materiály a barvami. Nám se do redakce dostal obal ve verzi Leather Tan, tedy kožené hnědé provedení. Kůže je nicméně umělá a pouze na zádech, boky jsou stále pogumované jako u ostatních verzí. Umělá kůže je příjemná na dotek a velmi jsem si ji oblíbil. Pochválit musím i odolnost, nechytá zatím žádnou patinu. To však mírně chytá naopak gumový hnědý rámeček.

K dispozici je pak také nová fialová barva Eclipse, která za mě také vypadá velice dobře. Ta má již tradičnější povrch pro Peak Design – recyklovaný nylon stejně jako stará dobrá klasika v podobě barvy Charcoal (tmavě šedá). Je škoda, že nové materiály a barvy jsou dostupné jen pro nejnovější iPhone a starší modely jej nedostanou.

Tlačítka jsou od loňské hliníková a to je skvělá zpráva. Letos u kožených verzí mají pak zajímavou vroubkovanou texturu. Camera control je zde řešený poměrně masivním výřezem. Za mě osobně bych preferoval v příští iteraci tlačítko jako u originálních obalů. V obalu je tak zkrátka díra, která je při držení znát. Ale zvyknete si.

Malý čtvereček na zádech je vyrobený z keramiky a slouží pro již zmíněné mechanické a magnetické uchycení SlimLink. S vybranými držáky na motorku, kolo, do auta a další se tak obal spojí s zacvaknutím fyzicky a nespoléhá tak jen na magnety jako MagSafe. Čtvereček neboli SlimLink je u všech barev černý/tmavě šedý, což je u světlých barev trochu jako pěst na oko.

Nicméně také další příslušenství Peak Design bez mechanického uchycení má mnohem silnější magnety. Osobně třeba roky používám peněženku na záda a drží mnohonásobně silněji než ta originální od Apple.

Pravidelně pak používám také Peak Design Creator Kit, díky kterému telefon s obalem jednoduše umístím na stativ a pak také bezdrátovou nabíječku a stojánek v jednom. Ten dostal nedávno také verzi s podporou Qi2. Pro další tipy odkážu na moji starší recenzi, kde jsem nejen tyto kousky podrobněji popisoval. Kvalita zpracování je skvělá a i po čtvrt roce zatím vše drží a sedí, jak má. Uvidíme, jak nová umělá kůže obstojí v čase.

Peak Design Everyday Case není žádná novinka, přesto se mi líbí, jak se výrobce snaží každý rok přicházet nejen s novými barevnými variantami, ale dokonce také s jinými materiály. Letošní světle hnědá umělá kůže se mi moc líbí a jedná se o super alternativu k originálním obalům, které jsou dnes již jen silikonové/plastové.

Zde navíc dostanete další ekosystém příslušenství SlimLink a také odolný obal, který si troufám tvrdit, že telefon dobře ochrání.

Výrobce navíc slibuje doživotní záruku. Cenovka samotného obalu je dle verze od 1190 Kč do 1450 Kč, což je sice vyšší cena, ale originální obaly nejsou levnější. Co už si u mě cenu trochu méně obhájí, je pak další příslušenství Peak Design Mobile, kde jsou cenovky většinou od tisíce do tří. Kdybyste si tak chtěli koupit více kousků, snadno v tom budete třeba i za deset tisíc, a to je poměrně dost. Jako menší nevýhodu vidím také v ulpívání nečistot v oblasti konektoru.



