Oppo A7 Pro Max: 10 000 mAh v útlém balení, ale s kompromisy

Zdroj: Oppo
Nějakou chvíli se spekulovalo, že by Oppo mohlo představit mobil s pořádnou baterií. Dnes jsme se dočkali a světlo světa spatřil model Oppo A7 Pro Max. Baterie zde hraje hlavní roli, ale moc nečekejte od tohoto kousku.
Skoro powerbanka s displejem
Oppo A7 Pro Max se chlubí baterií o kapacitě 10 000 mAh s podporou 80W nabíjení, přičemž lze s tímto kouskem nabíjet i další s výkonem až 27 W. Narvat takto velkou baterii do mobilu není nic unikátního, ale je nutné dodat, že tloušťka je jen 8,57 mm. Asi byste si řekli, že Oppo dodá kompletní výbavu vyladěnou k dokonalosti, ale není tomu tak.
Například zadní strana lehce klame. Asi byste si řekli, že jsou zde čtyři nebo aspoň tři dobré foťáky, ale ve skutečnosti se nabízí sestava 50+2 MPx. Oválné plošky u foťáků obsahují infra senzor a notifikační diodu. Šetřilo se i u procesoru, jelikož byl použit Snapdragon 4 Gen 4. Sice se jedná o dobrý model, ale nelze očekávat závratné rychlosti.
Oppo dodalo AMOLED displej s vyšším rozlišením a obnovovací frekvencí. Navíc mobil disponuje certifikací IP69K, takže odolá poměrně náročným podmínkám. Celkově tak Oppo A7 Pro Max působí lehce nevyváženě, tedy z pohledu fotografické výbavy a výkonu. Cena novinky je nastavena u základní verze v přepočtu přibližně na 6 900 Kč bez daně a poplatků.
Specifikace Oppo A7 Pro Max
- displej: 6,78 palců, AMOLED, 2772 × 1272 pixelů, 120 Hz, jas až 1800 nitů
- procesor: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5 (8 jader, až 2,4 GHz)
- RAM: 8/12 GB LPDDR4X
- úložiště: 128/256/512 GB UFS 3.1
- Operační systém: ColorOS 16.0
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1,8, ekvivalent 26 mm, 5P, AF, 2osá OIS)
- 2 Mpx (černobílý, f/2,4, ekvivalent 22 mm, 3P)
- přední: 50 Mpx (f/2,0, ekvivalent 18 mm, 5P, AF)
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1,8, ekvivalent 26 mm, 5P, AF, 2osá OIS)
- IP69K
- optická čtečka otisků prstů v displeji
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 5 (802,11a/b/g/n/ac, 2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.1 (SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD), GPS (Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, A-GNSS), NFC, infraport, USB-C (OTG, digitální audio)
- rozměry a hmotnost: 162,98 x 77,97 x 8,57 mm, 224/226 gramů
- baterie a nabíjení: 10000 mAh, 80W rychlé nabíjení (Super Flash Charge / UFCS, kompatibilní s 55W PPS a 13,5W PD)
Zdroj: gizmochina.com
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