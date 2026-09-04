Alza zlevňuje i o 38 %: Od kompaktních televizí po velkoformátové panely

Technologie domácí zábavy procházejí neustálým vývojem a moderní zobrazovací panely i kompaktní projektory nabízí stále věrnější podání barev, vyšší dynamický rozsah a pokročilé chytré funkce. Internetový obchod Alza.cz aktuálně přináší cenové zvýhodnění napříč klíčovými kategoriemi audiovizuální techniky, které pokrývá kompaktnější úhlopříčky, velkoformátové obrazovky i přenosná promítací zařízení.
Televize do 55 palců
Třída televizorů s úhlopříčkou do 55 palců představuje vyvážený standard pro většinu běžných obývacích pokojů či pracoven. V této kategorii dominují pokročilé OLED panely s dokonalým kontrastem a hlubokou černou, doplněné o dostupné LED a QLED alternativy vhodné pro sledování filmů, sportu i hraní na moderních konzolích.
- 48″ LG OLED48B6ELC (-38 %)
- 55″ LG OLED55B65LA (-33 %)
- 55″ Hisense 55U7SE (-32 %)
- 50″ LG 50NANO80A3B (-25 %)
- 55″ LG OLED55G64LW (-18 %)
- 55″ Samsung QE55S84F (-18 %)
- 55″ LG OLED55G66LS (-17 %)
- Další slevy najdete zde
Televize 65 palců a více
Velkoformátové panely s úhlopříčkou od 65 až do 100 palců jsou navrženy pro plnohodnotný zážitek jako v kině přímo v domácím prostředí. Nabízejí prémiové Mini LED a OLED technologie, vysoký jas pro přesné HDR zobrazení i vysoké obnovovací frekvence, které ocení fanoušci dynamických filmových scén a nároční hráči.
- 85″ Samsung QE85Q8F (-37 %)
- 65″ Hisense 65E8S (-35 %)
- 65″ TCL 65C8K (-29 %)
- 65″ LG OLED65C6ELB (-28 %)
- 65″ Hisense 65UR8S (-26 %)
- 65″ TCL 65C9K (-24 %)
- 85″ TCL 85P7K (-24 %)
- 65″ LG OLED65G64LW (-23 %)
- 100″ Hisense 100U7SE (-22 %)
- 85″ Hisense 85UR8S (-15 %)
- Další slevy najdete zde
Projektory
Moderní laserové a LED projektory přinášejí maximální flexibilitu při sledování multimediálního obsahu doma i na cestách. Díky integrovaným chytrým systémům, automatickému ostření a kompaktním rozměrům umožňují snadno vytvořit velkou promítací plochu bez nutnosti složité instalace fixní obrazovky.
- Epson Lifestudio Pop EF-61W (-24 %)
- Dangbei Mars Pro 2 (-23 %)
- Dangbei Mars 2 Lite (-23 %)
- Yaber T2 Plus (-21 %)
- soundcore Nebula Capsule 3 Laser GTV (-19 %)
- Dangbei Freedo (-18 %)
- Další slevy najdete zde
Kompletní nabídku zlevněných modelů a dalšího elektronického vybavení s rychlým doručením naleznete přímo na webu Alza.cz. Vyberte si technologické zázemí pro kvalitní audiovizuální zážitek na Alza.cz – jedničce v inovacích a pohodlném nákupu.
Komentáře