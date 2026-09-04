Alza zlevňuje i o 38 %: Od kompaktních televizí po velkoformátové panely KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 4. 9. 2026#Smart Home
Alza zlevňuje i o 38 %: Od kompaktních televizí po velkoformátové panely

Technologie domácí zábavy procházejí neustálým vývojem a moderní zobrazovací panely i kompaktní projektory nabízí stále věrnější podání barev, vyšší dynamický rozsah a pokročilé chytré funkce. Internetový obchod Alza.cz aktuálně přináší cenové zvýhodnění napříč klíčovými kategoriemi audiovizuální techniky, které pokrývá kompaktnější úhlopříčky, velkoformátové obrazovky i přenosná promítací zařízení.

Televize do 55 palců

Třída televizorů s úhlopříčkou do 55 palců představuje vyvážený standard pro většinu běžných obývacích pokojů či pracoven. V této kategorii dominují pokročilé OLED panely s dokonalým kontrastem a hlubokou černou, doplněné o dostupné LED a QLED alternativy vhodné pro sledování filmů, sportu i hraní na moderních konzolích.

Televize 65 palců a více

Velkoformátové panely s úhlopříčkou od 65 až do 100 palců jsou navrženy pro plnohodnotný zážitek jako v kině přímo v domácím prostředí. Nabízejí prémiové Mini LED a OLED technologie, vysoký jas pro přesné HDR zobrazení i vysoké obnovovací frekvence, které ocení fanoušci dynamických filmových scén a nároční hráči.

Projektory

Moderní laserové a LED projektory přinášejí maximální flexibilitu při sledování multimediálního obsahu doma i na cestách. Díky integrovaným chytrým systémům, automatickému ostření a kompaktním rozměrům umožňují snadno vytvořit velkou promítací plochu bez nutnosti složité instalace fixní obrazovky.

Kompletní nabídku zlevněných modelů a dalšího elektronického vybavení s rychlým doručením naleznete přímo na webu Alza.cz. Vyberte si technologické zázemí pro kvalitní audiovizuální zážitek na Alza.cz – jedničce v inovacích a pohodlném nákupu.

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