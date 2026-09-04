Motorola vydává první magnetickou Qi2 nabíječku

• 4. 9. 2026#Ostatní #Příslušenství
Motorola vydává první magnetickou Qi2 nabíječku

Motorola Moto Snap | Zdroj: Tisková zpráva

Na letošní ročník berlínského veletrhu IFA přichází nová bezdrátová nabíječka z dílny Motoroly, která si zaslouží větší pozornost hned z několika důvodů. Novinka s názvem Moto Snap podporuje nejnovější nabíjecí standard Qi 2.2, přestože sám výrobce jej aktuálně nabízí pouze u modelu Edge 70 Max. Navíc přírůstek může zesílit tlak na konkurenční platformu MagSafe od Applu.

Jednoduše silná

Hned v úvodu musíme zmínit maximální rychlost 25 W v případě využití standardu Qi 2.2. Pro zařízení Motorola je dokonce připraven speciální protokol, který přidá dalších 5 W na celkových 30 W. Firma dokázala zoptimalizovat nabíjecí proces a také upravit konstrukci. To všechno přináší nižší zahřívání, nulovou spotřebu energie v pohotovostním režimu, vylepšenou ochranu proti přehřátí nebo přebití.

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Motorola Moto Snap | Zdroj: Tisková zpráva

Uvnitř jsou ukryty silné magnety pro přesné uchycení a samozřejmě jim ani nedělá problém pouzdro s nabíjecími cívkami. Prodejní balení potěší opleteným USB-C kabelem o délce 1,5 metru. Doplněk na český trh dorazí během října za doporučenou cenu 999 Kč.

Marketingové materiály ještě odhalují verzi nabíječky s praktickým stojánkem, ale ta podle českého zastoupení nebude u nás k dispozici. Do budoucna můžeme očekávat rozšiřování nabídky magnetických pouzder, aby Motorola dostala nabíječku mezi co nejširší spektrum uživatelů.

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Motorola Moto Snap | Zdroj: Tisková zpráva

Zdroj: Tisková zpráva

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Profilovka

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

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