• 29. 5. 2026#Příslušenství
Sleva 600 Kč na novou Qi2.2 MagSafe nabíječku 3v1 v nepřehlédnutelné oranžové barvě platí jen do neděle

Česká značka Cubenest uvádí na trh exkluzivní limitovanou edici své nejvýkonnější skládací bezdrátové magnetické nabíječky s označením SQ312 Ultra. Tento model v sytě oranžovém provedení reaguje na aktuální designové trendy vlajkových smartphonů a přináší nejnovější standard bezdrátového napájení Qi2.2. V rámci zaváděcí kampaně, která končí již tuto neděli 31. května 2026 ve 23:59:59, lze toto prémiové příslušenství pořídit s okamžitou slevou 600 Kč.

MagSafe, maximální rychlost a efektivita díky Qi2.2

Klíčovým technologickým upgradem je oficiální integrace standardu Qi2.2, který posouvá limity bezdrátového přenosu energie. Nabíječka poskytuje maximální nabíjecí výkon až 25 W pro kompatibilní mobilní zařízení. Díky tomu dokáže nabít podporované smartphony (např. Apple iPhone od řady 16 s operačním systémem iOS 26 nebo novějším) z 0 na 50 % za pouhých 25 minut. Silné neodymové magnety zaručují přesné vycentrování cívky, což minimalizuje tepelné ztráty a maximalizuje účinnost přenosu.

sq312 ultra orange 1000x1000 (1)

Kompletní specifikace a ekosystém 3v1

Konstrukce stanice je navržena pro paralelní napájení tří osobních zařízení a splňuje následující technické parametry:

  • Napájecí subsystémy a distribuce výkonu:
    • Hlavní magnetický držák s podporou MagSafe a Qi2.2: výstupní výkon až 25 W
    • Integrovaný nabíjecí modul pro Apple Watch s podporou rychlonabíjení: výstupní výkon přizpůsobený pro rychlé doplnění energie
    • Spodní bezdrátová podložka pro standard Qi (např. AirPods): výstupní výkon až 5 W
    • Celkový maximální sdílený výkon stanice: až 35 W
  • Kompatibilita napříč platformami:
    • Mobilní telefony: Apple iPhone (řady 12 až 17), Google Pixel (10, 10 Pro, 10 Pro XL, 10 Pro Fold) a další zařízení s MagSafe nebo Qi
    • Chytré hodinky: Apple Watch 1. až 11. generace včetně všech modelových řad Ultra a SE
    • Bezdrátová sluchátka: AirPods 2. až 4. generace, AirPods Pro 1. až 3. generace a ostatní pouzdra se standardem Qi
  • Konstrukční a bezpečnostní parametry:
    • Materiálové provedení: 100% broušený hliník s eloxovaným oranžovým povrchem, tuhé kovové panty a protiskluzové pogumované styčné plochy
    • Elektronické ochranné obvody: integrovaná tepelná ochrana, přepěťová ochrana, proudová ochrana a detekce zkratu
    • Fyzické proporce: optimalizovaná hmotnost 171 g (o 34 gramů lehčí než předchozí generace), plně skládací dvojosý design
    • EAN kód produktu: 6974699972259
  • Obsah prodejního balení:
    • Skládací bezdrátová nabíječka Cubenest SQ312 Ultra
    • Síťový napájecí adaptér s podporou Power Delivery (PD) o výkonu 45 W
    • Prémiový opletený propojovací kabel USB-C na USB-C o délce 1 metru
    • Zesílené skořepinové cestovní pouzdro se zipem pro bezpečnou přepravu

Časově omezená nabídka a garance

Limitovaná ultra oranžová edice Cubenest SQ312 Ultra je do neděle 31. května 2026 (23:59:59) nabízena za akční cenu 2 399 Kč namísto standardních 2 999 Kč. Výrobce navíc ke všem objednávkám z oficiální distribuce poskytuje dopravu zdarma (při nákupu nad 2 000 Kč), expedici do druhého dne a prodlouženou lhůtu 90 dní na vrácení nebo výměnu nepoužitého zboží.

Více informací o technických specifikacích a možnost přímého nákupu naleznete na e-shopu Cubenest.cz.

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

