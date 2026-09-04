Krystaly Swarovski zdobí model Razr 70 od Motoroly

Motorola Razr 70 with Crystals by Swarovski | Zdroj: Tisková zpráva
Populární kolekci Brilliant Collection zastřešenou firmou Motorola doplňuje nový telefon nesoucí název Razr 70 with Crystals by Swarovski, který v produktové nabídce nahrazuje zástupce z loňského září. Na aktuální novince se opět podílela známá společnost Pantone svými charakteristickými barvami a rakouský výrobce broušeného křišťálového skla Swarovski. Zařízení momentálně dobývá každoroční veletrh IFA v Berlíně.
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Designéři si tentokrát připravili barvu s názvem PANTONE Meteorite, která v základu vychází z černého odstínu. Celá konstrukce je ručně osazena 35 kusy krystalu Swarovski v odstínu Silver Night. Dále samotný pant zabírá jeden větší 32fazetový krystal. Ke všemu kolem nich se nachází měkká textura s černým prošíváním. Výrobce do balení ještě přidává ochranné pouzdro v průhledném provedení.
Po technické stránce převzal všechny prvky výbavy od základního modelu Razr 70. Uvnitř je 6,9palcový AMOLED displej s Full HD+ rozlišením. Naopak venku čeká menší 3,63palcový panel. Hardwarovou stránku zastupuje čipset Dimensity 7450X od MediaTeku, jemuž šťávu dodává 4 800mAh baterie s 30W nabíjením.
Selfie snímky pořídíte 32MPx kamerkou, zatímco sestava zadních fotoaparátů je tvořena dvojicí 50MPx snímačů. Seznam podtrhuje certifikace odolnosti IP48, čtečka otisků prstů a operační systém Android 16. Český trh se telefonu dočká v říjnu za cenu 24 999 Kč včetně daně.
Zdroj: Tisková zpráva
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