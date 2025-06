Apple připravuje 45W MagSafe nabíječku: přichází nová éra rychlého bezdrátového nabíjení?

Průhledný kryt s MagSafe na iPhone 16 Pro Max; zdroj: Dotekománie

Apple chystá nový MagSafe adaptér s podporou nabíjecího výkonu až 45 wattů. Zásluhou standardu Qi 2.2 se tak bezdrátové nabíjení iPhonů posune o úroveň výš. Může to naznačovat i příchod rychlejšího nabíjení u iPhonu 17.

Nová generace MagSafe: dva modely, vyšší výkon

Apple získal certifikaci od tchajwanského úřadu NCC (National Communications Commission) pro dvě nové MagSafe nabíječky – modely A3502 a A3503. Liší se především délkou připojeného kabelu (1m vs. 2m), ale designově vypadají téměř totožně s předchozími verzemi. Skutečná revoluce se ale odehrává uvnitř: nové MagSafe nabíječky budou podporovat moderní standard Qi 2.2, který byl oficiálně představen začátkem roku 2025.

Standard Qi 2.2 přináší zásadní inovace pro bezdrátové nabíjení – maximální výkon až 50 W, lepší magnetické zarovnání a vyšší účinnost přenosu energie. Apple u svých nových MagSafe modelů využívá nabíjení až 45 W (15V × 3A), pokud jsou připojeny k adaptéru s podporou USB Power Delivery (USB PD). Jde tak o téměř dvojnásobné zvýšení oproti aktuálnímu stavu – současná generace iPhonů podporuje maximálně 25 W při bezdrátovém nabíjení.

Naznačuje tento krok i rychlejší nabíjení u iPhone 17? I když Apple zatím oficiálně neoznámil, že by připravovaný iPhone 17 podporoval 45W bezdrátové nabíjení, existence nové výkonné MagSafe nabíječky to naznačuje. Apple tradičně uvádí nový hardware v souvislosti s novými generacemi svých zařízení – a zrovna nabíjení je oblast, kde má oproti konkurenci stále co dohánět.

Pokud by iPhone 17 skutečně přinesl vyšší rychlost nejen u bezdrátového, ale i klasického kabelového nabíjení, šlo by o vítaný upgrade. V současnosti totiž iPhony zůstávají na hodnotě 25 W i při použití kabelu, což je pod úrovní většiny Android konkurence.

Nová 45W MagSafe nabíječka nabízí výkonnější a efektivnější bezdrátové nabíjení, vychází z nejnovějšího standardu Qi 2.2 a má dva varianty (1m a 2m kabel). Apple tímto krokem nejen reaguje na současné trendy, ale i připravuje půdu pro budoucí zařízení s vyššími energetickými nároky. Zda se toho dočkáme už na podzim s příchodem iPhonu 17, ukáže až samotné představení.

