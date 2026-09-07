Alza zlevňuje kávovary, fritézy i péči o tělo. Slevy jsou až 28 %

Moderní technologie v domácnosti šetří čas i energii a zvyšují každodenní komfort. Obchodní dům Alza aktuálně zařazuje do zvýhodněné nabídky prémiové malé domácí spotřebiče značek Tefal, Krups a Rowenta. Výběr zahrnuje automatické i kapslové kávovary, horkovzdušné fritézy, multifunkční hrnce i pomocníky pro osobní hygienu a úklid.
Automatické kávovary Krups
Příprava espressa, cappuccina nebo osvěžujících ledových kávových specialit se stává plně automatizovaným procesem. Pokročilé plnoautomatické kávovary disponují intuitivním ovládáním, nastavitelnou hrubostí mletí zrn a automatickým čištěním mléčných cest.
- KRUPS EA917EE0 Sensation Elite Hot & Cold (-10 %)
- KRUPS EA402HE0 Serenity Milk (-20 %)
- KRUPS EA4008E0 Serenity Black (-20 %)
- KRUPS EA879EE0 Intuition Experience Hot&Cold (-15 %)
- KRUPS EA898GF0 Evidence Hot & Cold (-20 %)
- KRUPS EA912910 Sensation Milk Pepite (-20 %)
- KRUPS EA910B10 Sensation C50 (-20 %)
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Kapslové kávovary Nespresso a Dolce Gusto
Pro rychlou extrakci kávy bez nutnosti složité údržby jsou ideální kapslové systémy. Modely Nespresso Vertuo pracují s technologií odstředivé extrakce Centrifusion, zatímco systém Nescafé Dolce Gusto přináší širokou škálu nápojů včetně čokolád a ledových specialit ve výhodných setech.
- NESPRESSO Krups Vertuo Pop Coconut White XN920110P set (-28 %)
- NESPRESSO Krups Vertuo Up Modrý XN9404F0 (-27 %)
- NESPRESSO Krups Vertuo Up Černý XN9408F0 (-27 %)
- NESPRESSO KRUPS Essenza Mini Black XN110NF0 (-15 %)
- Nespresso KRUPS Vertuo POP Aqua Mint XN920410 (-25 %)
- KRUPS KP123B Nescafé Dolce Gusto Mini Me Dárkový set s 96 kapslemi Barista (-20 %)
- KRUPS KP243B1CE Nescafé Dolce Gusto Genio S Dárkový set se 48 kapslemi Iced Frappe (-30 %)
- Krups KP243B10CE Nescafé Dolce Gusto Genio S Dárkový set s 96 kapslemi (-20 %)
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Horkovzdušné fritézy Tefal Easy Fry
Horkovzdušné fritování umožňuje přípravu křupavých pokrmů s minimálním množstitvím tuku za využití přesně řízené cirkulace horkého vzduchu. Řada Tefal Easy Fry disponuje velkými objemy nádob, duálními zónami pro souběžnou přípravu dvou chodů a tichým chodem.
- Tefal EY7528E0 Easy Fry Crispy Stack 10 l (-20 %)
- Tefal EY846HE0 Easy Fry Silence Grey (-20 %)
- Tefal EY832HE0 Easy Fry Infrared Grey (-20 %)
- Tefal EY5521E0 Easy Fry Silence White (-30 %)
- Tefal EY9228E0 Dual Easy Fry Flex (-20 %)
- Tefal EY552DE0 Easy Fry Silence (-20 %)
- Další slevy najdete zde
Kuchyňští pomocníci a multifunkční hrnce
Moderní kuchyňské spotřebiče usnadňují zpracování surovin i samotné vaření díky přednastaveným automatickým programům. V nabídce figurují multifunkční tlakové hrnce s Wi-Fi konektivitou, výkonné mixéry i přesné rychlovarné konvice s termoregulací.
- Tefal CY912831 Cook4me Touch WiFi (-15 %)
- Tefal CY855830 Cook4me+ Connect black (-20 %)
- Tefal RK103811 Classic 2 (-20 %)
- Tefal BL435831 Blendforce 2 (-20 %)
- Tefal HB95LD38 Infiny Force Pro 5v1 (-20 %)
- Tefal KO6518E0 Thermo Protect Control (-20 %)
- Tefal FF2588E0 Filtra Vision+ (-15 %)
- Tefal IG801AE0 Freezi (-15 %)
- KRUPS SA404BE1 Coffee Crush Extra Milk (-10 %)
- KRUPS SA4001E0 Coffee Crush Ivory (-20 %)
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Péče o tělo a domácnost Rowenta a Tefal
Segment péče o tělo a úklidových technologií nabízí ergonomická řešení pro precizní střih vousů i vlasů, rychlé vyhlazení látek párou nebo efektivní vysávání s ohebnou konstrukcí hubice.
- Rowenta TN3110E0 GentleBald (-20 %)
- Rowenta TN5244E0 Advancer (-20 %)
- Rowenta x KARL LAGERFELD TN911LF0 Trim & Style (-20 %)
- Rowenta RH6A83WO X-PERT Flex 7.60 Animal (-20 %)
- Tefal DT9314E0 AeroSteam S (-10 %)
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