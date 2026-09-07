Alza zlevňuje kávovary, fritézy i péči o tělo. Slevy jsou až 28 % KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 7. 9. 2026#Ostatní
Alza zlevňuje kávovary, fritézy i péči o tělo. Slevy jsou až 28 %

Moderní technologie v domácnosti šetří čas i energii a zvyšují každodenní komfort. Obchodní dům Alza aktuálně zařazuje do zvýhodněné nabídky prémiové malé domácí spotřebiče značek Tefal, Krups a Rowenta. Výběr zahrnuje automatické i kapslové kávovary, horkovzdušné fritézy, multifunkční hrnce i pomocníky pro osobní hygienu a úklid.

Automatické kávovary Krups

Příprava espressa, cappuccina nebo osvěžujících ledových kávových specialit se stává plně automatizovaným procesem. Pokročilé plnoautomatické kávovary disponují intuitivním ovládáním, nastavitelnou hrubostí mletí zrn a automatickým čištěním mléčných cest.

Kapslové kávovary Nespresso a Dolce Gusto

Pro rychlou extrakci kávy bez nutnosti složité údržby jsou ideální kapslové systémy. Modely Nespresso Vertuo pracují s technologií odstředivé extrakce Centrifusion, zatímco systém Nescafé Dolce Gusto přináší širokou škálu nápojů včetně čokolád a ledových specialit ve výhodných setech.

Horkovzdušné fritézy Tefal Easy Fry

Horkovzdušné fritování umožňuje přípravu křupavých pokrmů s minimálním množstitvím tuku za využití přesně řízené cirkulace horkého vzduchu. Řada Tefal Easy Fry disponuje velkými objemy nádob, duálními zónami pro souběžnou přípravu dvou chodů a tichým chodem.

Kuchyňští pomocníci a multifunkční hrnce

Moderní kuchyňské spotřebiče usnadňují zpracování surovin i samotné vaření díky přednastaveným automatickým programům. V nabídce figurují multifunkční tlakové hrnce s Wi-Fi konektivitou, výkonné mixéry i přesné rychlovarné konvice s termoregulací.

Péče o tělo a domácnost Rowenta a Tefal

Segment péče o tělo a úklidových technologií nabízí ergonomická řešení pro precizní střih vousů i vlasů, rychlé vyhlazení látek párou nebo efektivní vysávání s ohebnou konstrukcí hubice.

Kompletní sortiment spotřebičů, spotřebního materiálu a aktuálních cenových zvýhodnění je dostupný přímo na stránkách internetového obchodu Alza.cz. Využijte prověřené spolehlivosti a rychlého doručení, které z nákupů na Alza.cz dělají standard moderního nakupování technologií.

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