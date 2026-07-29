HMD oživuje řadu Asha o model 305

HMD Asha 305 | Zdroj: Lazada
Dnes už legendární modelová řada Asha po více než 12 let dlouhé odmlce dostane nového zástupce. Firma HMD si před únikem neohlídala informace kolem telefonu s názvem Asha 305. Díky zveřejněné fotografii prodejního balení jsou k dispozici první prvky výbavy. Mobilní novinka bude v první řadě lákat na velmi kompaktní rozměry.
Žádné pozlátko
Přírůstek disponuje 5palcovým LCD displejem s rozlišením 854 x 480 pixelů, který nasadí do konstrukce o rozměrech 147 x 71,5 x 10,2 mm. Celkový výkon si pod kontrolu vzal jen čtyřjádrový procesor T137 od Unisoc. Paměťová konfigurace je složena z 2GB operační paměti RAM a 16GB interního úložiště.
Bateriový článek lze vyměnit bez návštěvy specializovaného servisu a nabízí kapacitu 2 500 mAh, přičemž podporuje pouze 5W nabíjení. Každou stranu zabírá jeden 2MPx snímač. Ovšem záda asi budou ještě upřesněna, protože snímek odhaluje dva objektivy s jedním LED bleskem. Softwarovou část zastupuje nová platforma Pulse OS.
Rozhraní v základu sice přinese předinstalované aplikace přes službu Cloud Phone Service, ale zatím nevíme, zda v samotném jádru vůbec najdeme operační systém Android. Často se totiž zmiňuje omezené RTOS řešení. Seznam můžeme uzavřít funkcí dual-SIM a dvěma barevnými variantami (černou, zelenou).
Nejbližší dny či týdny potvrdí prodejní cenu a oficiální dostupnost. Výrobce do budoucna také do portfolia plánuje přidat model Asha 505.
Zdroje: lazada.com.ph, ithome.com, gizmochina.com
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