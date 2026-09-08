Google vylepšil generování hudby: Lyria 3.5 přichází s novými možnostmi v Gemini

• 8. 9. 2026#AI
Google vylepšil generování hudby: Lyria 3.5 přichází s novými možnostmi v Gemini

Zdroj: Dotekomanie.cz

Na konci července Google vydal Lyria 3.5, nový model pro generování hudby. My jsme si to samozřejmě hned vyzkoušeli a vytvořili jsme si vlastní písničku. Dnes zde nemáme nějaký další vyšší model, spíše aktualizaci toho stávajícího.

Lyria 3.5 pod vlastní kontrolou

Google uvádí, že Lyria 3.5 je nově dostupná v aplikaci Gemini a v rozhraní Gemini API. Spíše bychom uvedli, že až nyní je tento model dostupný pro všechny, ale to není to hlavní.

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Zdroj: Dotekomanie.cz

Jak můžete vidět výše, tak v Gemini, když si zapnete generování hudby, čeká na vás nové rozhraní s více možnostmi. Můžete si zvolit délku, což je sice fajn, ale nabízí se jen dvě předvolené možnosti. Standardní varianta vytváří skladbu o délce kolem tří minut, kratší je pak spíše poloviční délky. Můžete si také zvolit, jestli mají být součástí vokály nebo se má jednat o instrumentální skladbu. Případně se nabízí možnost podle vašeho promptu. U žánru se nabízí několik možností:

  • Vlastní
    • Na základě vašeho promptu
  • Pop
  • Hip-hop a rap
  • Rock
  • K-pop
  • Latinskoamerická hudba
  • Elektronická hudba
  • R&B
  • Country
  • Afrobeat
  • Reggae
  • Jazz a blues
  • Vážná hudba
  • Folk
  • Lo-Fi
  • Akustická hudba
  • Filmové
  • Ambient

K tomu všemu můžete ještě připočítat předvolené šablony. Novinku byste měli mít již nyní k dispozici, i v mobilní aplikaci.

Zdroj: Tisková zpráva

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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