Google vylepšil generování hudby: Lyria 3.5 přichází s novými možnostmi v Gemini

Zdroj: Dotekomanie.cz
Na konci července Google vydal Lyria 3.5, nový model pro generování hudby. My jsme si to samozřejmě hned vyzkoušeli a vytvořili jsme si vlastní písničku. Dnes zde nemáme nějaký další vyšší model, spíše aktualizaci toho stávajícího.
Lyria 3.5 pod vlastní kontrolou
Google uvádí, že Lyria 3.5 je nově dostupná v aplikaci Gemini a v rozhraní Gemini API. Spíše bychom uvedli, že až nyní je tento model dostupný pro všechny, ale to není to hlavní.
Jak můžete vidět výše, tak v Gemini, když si zapnete generování hudby, čeká na vás nové rozhraní s více možnostmi. Můžete si zvolit délku, což je sice fajn, ale nabízí se jen dvě předvolené možnosti. Standardní varianta vytváří skladbu o délce kolem tří minut, kratší je pak spíše poloviční délky. Můžete si také zvolit, jestli mají být součástí vokály nebo se má jednat o instrumentální skladbu. Případně se nabízí možnost podle vašeho promptu. U žánru se nabízí několik možností:
- Vlastní
- Na základě vašeho promptu
- Pop
- Hip-hop a rap
- Rock
- K-pop
- Latinskoamerická hudba
- Elektronická hudba
- R&B
- Country
- Afrobeat
- Reggae
- Jazz a blues
- Vážná hudba
- Folk
- Lo-Fi
- Akustická hudba
- Filmové
- Ambient
K tomu všemu můžete ještě připočítat předvolené šablony. Novinku byste měli mít již nyní k dispozici, i v mobilní aplikaci.
Zdroj: Tisková zpráva
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