Oppo A7 Pro poznáme už tento týden

Oppo A7 Pro | Zdroj: Oppo
Firma Oppo s měsíčním odstupem od vydání modelu A7 Pro Max plánuje odhalení nového zástupce nesoucího označení A7 Pro. Čínský výrobce v předstihu spustil produktovou stránku, která jen potvrzuje dříve uniklé specifikace od čínského úřadu TENAA. Telefon oproti verzi Pro Max dostane kompaktnější rozměry, menší baterii, slabší fotoaparáty a samozřejmě nižší cenovku.
Drží se trendu
Zařízení si má připsat 6,57palcový OLED displej s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Pod ním by měl běžet osmijádrový procesor Snapdragon 4 Gen 5 od Qualcommu, u kterého nabídnou dvě různé konfigurace paměti (6+256 GB, 8+256 GB). U obou nasadí podporu až 2TB paměťových microSD karet.
V případě zadní části se zatím hovoří o 8 000mAh článku baterie včetně podpory technologie rychlého 80W nabíjení a hlavním 50MPx objektivu fotoaparátu s přisvětlovací LED diodou. Od prvního spuštění poběží pod vlastní platformou ColorOS 16 vycházející z operačního systému Android 16.
Dostupný výpis výbavy uzavírá přední 8MPx selfie kamerka, certifikace odolnosti IP69K a infraport na ovládání spotřebičů v domácnosti. Oficiální představení proběhne už v pátek 11. září, kdy vyjdou tři barevné možnosti (hnědá, modrá, růžová). Podle spekulací nemá prodejní cena po přepočtu překročit hranici 6 204 Kč.
Zdroje: opposhop.cn, gizmochina.com, gsmarena.com, gizmochina.com
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