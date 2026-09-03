Google Mapy v Android Auto chystají vizuální změnu, tmavý režim zatím pokulhává

Zdroj: Google
Google se snaží dělat postupné změny u Android Auto, aby měli řidiči čas na adopci novinek a nebyli zbytečně zmateni, pokud se toho změní hodně najednou. Například nedávno se objevila novinka zaměřující se na rychlé nastavení. To nebude tak moc viditelné, ale další změna bude výrazná.
Nové barvičky
Android Auto ve verzi 17.6.663424 již nyní obsahuje přípravu na nové grafické prostředí u Google Map. Části kódu se podařilo aktivovat, takže se můžeme podívat na to, co se na nás chystá. Vývojáři a designéři nasadí nové barvy, které budou výraznější a zřejmě i lépe čitelnější. Jak můžete vidět na ukázce světlého designu, tak se odeberou odstíny barev a vše se více sjednotí. Například ukazatel dalšího směru dostane černou barvu s bílým obsahem a samotná mapa bude šedá, na které modrá vynikne více.
Zde bychom změnu popsali jako kladnou, tedy minimálně kontrastnější, jenže u tmavého režimu se přejde od modré barvy k tmavě šedé, kde se tak trochu ukazatele cesty a informací o trase ztrácí. Bude dost komplikované najít v této podobě rychle základní informace. Sami posuďte.
Stojí za připomenutí, že nová grafická podoba není ani v testování, takže se ještě může změnit. Navíc Google bude provádět rozsáhlejší testování a zkoušení, takže očekáváme, že tmavá verze ještě projde změnami, aby byly jednotlivé části dostatečně viditelné a jednoduše rozpoznatelné.
Zdroje: androidauthority.com, androidheadlines.com
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