Google Hodiny přinášejí přehlednější design časovače a rychlejší předvolby

Zdroj: Dotekomanie.cz
Poslední aktualizace, která přinesla viditelné novinky u aplikace Google Hodiny, přišla v červenci. Bohužel živá upozornění nebudou dostupná na každém zařízení, ale další vylepšení se dotkne všech.
Časovač v novém
Google si pohrával s designem, opět. Tentokrát se zaměřil na časovače a jejich zobrazování a i nastavování. Na současném vzhledu není nic špatného, jen možná není moc praktický. Nabízí se jen nastavení konkrétního odpočtu dle zadání a pak jsou všechny časovače zobrazeny pod sebou, takže se trochu plýtvá místem.
Nová verze, která se postupně dostává k uživatelům, má přepracované právě tyto dvě části. V první řadě se nabízí předvolené možnosti při zadání. Konkrétně se nabízí 1 minuta, 5, 10 a 15 minut. To může urychlit nastavení, ale asi lepší je samotné zobrazení časovačů, tedy pokud jich máte více. Než aby se řadily pod sebou, budou ve dvousloupcovém uspořádání, takže na jednu obrazovku se jich vejde více bez skrolování.
U původní verze jste mohli vidět tak 2,5 časovače, nová rovnou zvládá zobrazit čtyři najednou. Jestli tuto novinku ještě nemáte na mobilu, musíte si jednoduše počkat. Vynucení aktualizace ji nepřinese, jelikož ji Google aktivuje vzdáleně přes své servery.
Zdroj: 9to5google.com
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