Přestaňte operátorům přeplácet: Neomezený tarif pořídíte od 392 Kč i bez smlouvy KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 9. 9. 2026#Mobilní operátoři
Přestaňte operátorům přeplácet: Neomezený tarif pořídíte od 392 Kč i bez smlouvy

Trh mobilních telekomunikací v České republice dlouhodobě čelí kritice za vysoké základní tarify a složitost retenčních mechanismů. Běžný uživatel se často ocitá v situaci, kdy pro dosažení tržně konkurenceschopné ceny musí absolvovat zdlouhavé telefonáty se zákaznickými centry, hrozit odchodem nebo přistupovat na víceleté smluvní fixace. Společnost NejPřipojení.cz s.r.o. nabízí jiný přístup v podobě stálého a veřejně přístupného ceníku, který zpřístupňuje velkoobchodní cenovou hladinu bez nutnosti zákulisního vyjednávání.

Stálé tarifní portfolio podle objemu dat

Nabídka je postavena na transparentním odstupňování podle skutečných datových potřeb uživatelů. Každá varianta bez výjimky garantuje plně neomezené volání a neomezené SMS zprávy do všech tuzemských mobilních i pevných sítí:

Odstupňované množstevní slevy pro více SIM karet

Zásadním ekonomickým nástrojem nabídky je integrovaný systém skupinových slev pro plně neomezený tarif (neomezená data, volání i SMS). Pokud je pod jedním zákaznickým účtem vedeno více aktivních SIM karet, jednotková cena za každé jednotlivé telefonní číslo automaticky klesá:

Tento model představuje přímou a škálovatelnou alternativu ke korporátním rámcovým smlouvám, kterou mohou bez administrativních průtahů využít rodiny, skupiny přátel i menší podnikatelské subjekty.

Nulové závazky a snadná migrace čísla

Kromě optimalizovaných nákladů klade provozovatel důraz na flexibilitu a jednoduchý proces přechodu:

  • Absence úvazků: Všechny tarify jsou poskytovány bez časových smluvních závazků; službu lze kdykoliv bez sankcí upravit, přenastavit či ukončit.
  • Bezplatné přenesení čísla: Kompletní administrativní i technický proces převodu telefonního čísla od stávajícího poskytovatele je realizován zdarma.
  • Nezávislost na dalších službách: Mobilní volání i data lze objednat zcela samostatně bez podmínky odběru pevného internetu.
  • Doplňkový benefit: K objednávce je možné aktivovat televizní službu NejPřipojení TV na 6 měsíců za poplatek 1 Kč měsíčně.

Kompletní technické parametry stálé nabídky, kalkulačku množstevních slev a zabezpečený objednávkový formulář naleznete na webových stránkách NejPřipojení.cz.

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