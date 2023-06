Reddit přijde 30. června o oblíbené aplikace třetích stran

Zdroj: Tom's Guide (se souhlasem)

Sociální síť Reddit představila novou strategii, v rámci které dochází ke zpoplatnění API, tedy rozhraní pro vývojáře. Zde je nastavena cena na 0,24 dolaru za 1000 volání API. Cena je tedy 5,28 Kč bez daně. Bylo jasné, že tato změna bude mít dopad na stávající aplikace třetích stran. Bohužel nedošlo k nějaké změně a aplikace končí.

Stálo by to příliš peněz

Jako první došlo k oznámení, že velmi populární aplikace Apollo končí. V poměrně dlouhém příspěvku na samotné sociální síti vývojář vysvětluje, že aktuální nastavení cen za využívání API by vedlo k nákladům přesahujících 20 milionů dolarů ročně, a to jen za aplikaci Apollo. Není započítaná cena vývoje, podpory a podobně. Jde jen o částku za API.

Vývojář také sdělil, že jakékoliv změny u Apollo, které by vedly k rentabilitě, by byla velmi dramatické a neúnosné pro stávající uživatele. Jak se ale ukazuje, nejde jen o stížnosti jednoho vývojáře. I další aplikace končí. Mezi nimi jsou například Sync a Riff. Ve všech případech bylo stanoveno datum ukončení na 30. června.

Reddit sice uvádí, že první nutnost platby by byla až za dva měsíce, ale vývojáři nechtějí riskovat. Všichni konstatují, že takto nastavené ceny jsou neudržitelné a aplikace třetích stran by musely nastavit vysoké ceny pro samotné uživatele. Ti by asi spíše přešli přímo na oficiální aplikaci Reddit, než aby platili vysoké částky.

Dá se tedy očekávat, že i přes protesty mnoho aplikací jednoduše přestanou fungovat právě 30. června. Dojde k odstřižení od serverů Redditu.

