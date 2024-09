Roblox: Děti jej milují, rodiče mu nerozumí

Roblox se v posledních letech stal fenoménem, který hrají miliony dětí na celém světě. Tato unikátní online platforma boří hranice mezi tradiční počítačovou hrou a virtuální realitou. Co na něm děti ale vlastně tak baví?

Příručka pro rodiče aneb co je to Roblox

Abyste si jej mohli zahrát, potřebujete jen stabilní internetové připojení (klidně wi-fi internet) a obyčejný počítač. Tahle unikátní hra není náročná na grafiku ani na procesor.

Plnohodnotný virtuální svět s vlastní měnou a avatary

Roblox v sobě spojuje hned několik různých forem dnešní zábavy – online hry, sociální sítě, ale také virtuální svět. Tvoří jednu velkou online platformu, na kterou se může kdokoli zdarma dostat a může na ní hrát mnoho různých her. To vše v interaktivním 3D prostředí.

Při prvním přihlášení si vytvoříte svého vlastního avatara, který ve virtuálním světě zastupuje vaši osobnost. A protože je Roblox funkční virtuální svět, má svou vlastní měnu zvanou Robux. Za ně si nakoupíte nejrůznější rozšíření – třeba hezčí oblečení pro svého avatara.

5 důvodů, proč děti Roblox milují:

Rozmanitost : Na Robloxu najdete hry všech žánrů – od vzdělávacích, až po ty akční.

: Na Robloxu najdete hry všech žánrů – od vzdělávacích, až po ty akční. Sociální aspekt: Nejde jen o hraní jako takové. Prostřednictvím zpráv můžete komunikovat s lidmi z celého světa (což s sebou samozřejmě nese také rizika).

Nejde jen o hraní jako takové. Prostřednictvím zpráv můžete komunikovat s lidmi z celého světa (což s sebou samozřejmě nese také rizika). Kreativita a neomezené možnosti: Kdokoli si může vytvořit svou vlastní hru nebo předmět. Relativně snadno tak ovládnete základy programování.

Kdokoli si může vytvořit svou vlastní hru nebo předmět. Relativně snadno tak ovládnete základy programování. Snadná dostupnost : Roblox je zdarma a můžete jej hrát na různých zařízeních.

: Roblox je zdarma a můžete jej hrát na různých zařízeních. Neustálá aktualizace obsahu: Každý den, každou hodinu přibývají další nové hry a unikátní obsah.

Není proto divu, že Roblox pravidelně hraje okolo 200 milionů hráčů – v převážné míře jde právě o dětské hráče. To s sebou ale samozřejmě nese určitá bezpečnostní rizika.

Roblox dítěti nezakazujte, raději si s ním pravidelně povídejte

Roblox, stejně jako každá online platforma s možností komunikace mezi uživateli, může bohužel přitahovat i osoby se špatnými úmysly. Existují případy, kdy se děti prostřednictvím Robloxu dostaly do kontaktu s nevhodným obsahem, nebo si nic netušící dopisovaly s online predátorem.

Rozhodně ale nejde o to dětem Roblox plošně zakazovat. Spíše jim vysvětlete, jak se na internetu chovat bezpečně a jak rozpoznat podezřelé chování. Aktivně se zajímejte o to, co vaši potomci na platformě dělají a s kým komunikují. Nejde jen o online predátory, ale také třeba o kyberšikanu mezi dětmi jako takovými.

Pamatujte, že dítě nemůžete před predátory (a online podvody obecně) 100% ochránit. Můžete jej ale naučit, jak se v takové situaci zachovat. Buďte pro něj oporou, které se může s čímkoli svěřit. Otevřená komunikace je klíčem k fungujícímu vztahu.

TIP: Samotný Roblox nabízí několik nástrojů pro rodičovskou kontrolu: V nastavení můžete například skrýt věk dítěte, vypnout chat nebo filtrovat nevhodná slova.

