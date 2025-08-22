Apple pravděpodobně nevydá základní iPhone 18 na podzim 2026, premiéra by měla být až na jaře

Zdroj: Apple
Fanoušci Applu netrpělivě čekají na blížící se představení iPhonu 17, ale už teď se objevují první informace o revolučních změnách v řadě iPhone 18. Podle nových zpráv se Apple chystá zásadně přepracovat podzimní nabídku a odložit uvedení základního iPhonu 18 až na jaro 2027, což je významný zásah do toho, jak jsme zvyklí na pravidelné uvádění Apple produktů.
Apple zásadně mění způsob uvádění nových iPhonů
Dosavadní strategie Applu byla v posledních letech předvídatelná – každý podzim čtyři modely, vždy s klasickou a Pro variantou. Letos ale dorazí iPhone 17 s novým, extratenkým modelem „Air“, který nahradí Plus variantu a podle analytiků osloví i náročnější uživatele.
V roce 2026 má však dojít k významné změně. Podle zprávy serveru ET News Apple chystá podzimní premiéru iPhonů bez základního iPhonu 18 – ten by se měl na pulty dostat až na jaře následujícího roku. V hlavní roli budou na podzim 2026 jen čtyři prémiové modely:
- iPhone 18 Air
- iPhone 18 Pro
- iPhone 18 Pro Max
- iPhone 18 Fold
Podzimní nabídka bude podle všeho ultraprémiová. Apple údajně sází nejen na pokračování „Air“ verze, ale i na příchod vůbec prvního skládacího iPhonu, což má být klíčový tah v boji s konkurencí Samsungu a čínských značek.
Pro uživatele, kteří hledají dostupnější varianty, bude muset stačit čekání na jarní vydání základního iPhonu 18 a cenově dostupnějšího modelu iPhone 18e.
Podle informací z dodavatelského řetězce už Apple začal partnery informovat o této změně, aby měli čas přizpůsobit výrobu. Důvodem je podle expertů snaha zvýšit průměrnou prodejní cenu a přesunout hlavní pozornost k luxusnějším modelům, které generují vyšší marži. Odklad dostupnějších modelů na jaro může navíc pomoci zvýšit zájem mimo hlavní nákupní sezónu.
Již dříve o těchto změnách informovali renomovaní analytici jako Wayne Ma a Ming-Chi Kuo. Apple tím podle nich nastavuje nový standard v segmentaci svých produktů a může tím ovlivnit celý trh smartphonů. Apple tak pro rok 2026 sází na strategii uvedení ultraprémiových modelů a základní model odkládá až na jaro 2027.
