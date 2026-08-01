Marketplace z Facebooku má svou dedikovanou aplikaci Seller

Zdroj: Meta
Mezi aplikacemi dochází k opakování trendů. Jednu chvíli se vše integruje do jedné aplikace, záhy každá funkcionalita nebo sekce dostane separátní aplikaci. Pak se to opět opakuje, aspoň dle našeho pozorování za poslední roky. Meta chvíli vše integrovala do aplikace Facebook a nyní zde máme trochu opačný trend s aplikací Seller.
Seller jako podpora pro Facebook Marketplace
Facebook už dlouhou dobu nabízí sekci Marketplace, kde můžete prodat v podstatě cokoliv, čeho se chcete zbavit. Výhodou je velká uživatelská základna a nulové poplatky. Na druhou stranu je zde mnoho podvodníků, kteří vás chtějí obrat o peníze, případně získat přístup k vašemu bankovnímu účtu. Ale o tom to nyní není.
Nová aplikace Seller není náhradou Marketplace, jde spíše o podpůrnou aplikaci pro ty, co prodávají často a třeba ve velkém v tomto bazaru od Meta. Slouží jen pro prodejce a nabízí všechny potřebné funkce pro vytváření a správu inzerátů, ale hlavně se nabízí jednotná komunikace s kupujícími, kde nemáte svou běžnou osobní komunikaci z Facebooku.
Součástí jsou nejrůznější analytické nástroje a dokonce i AI pro zjednodušení vytváření inzerátů. Vypadá to tedy na poměrně schopnou aplikaci pro větší prodávající, kteří nechtějí používat Facebook aplikaci a pak ještě řešit komunikaci v běžném Messengeru. Jsou zde ale zatím omezení. Seller (Android, iOS) je aktuálně dostupná jen pro USA, ale plánuje se rozšíření.
Zdroj: Tisková zpráva
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