Casio přináší vlastní řešení chytrého prstenu

Casio Ring Watch | Zdroj: Casio
Novým a překvapivým hráčem na poli s chytrými prsteny se stává japonská společnost Casio. Ta jednoznačně patří mezi nejznámější výrobce klasických hodinek na světě. Aktuální novinka nese celé jméno Ring Watch a u konstrukce dokázali nasadit funkce, které se doposud nikomu nepodařilo implementovat. To by mezi zájemci mohlo hrát důležitou roli při výběru.
Zajímavá volba
O kompaktnosti nejvíce vypovídají rozměry 25,3 x 19,5 x 6 mm nebo udaná hmotnost 19 gramů. Z nasazených materiálů můžeme zmínit keramiku, nerezovou ocel a minerální sklo. Velkou kaňkou na kráse bude jediná velikost, přičemž prsten má vnitřní průměr 20,1 mm. Samozřejmostí je voděodolnost při běžném používání.
Nejzajímavějším prvkem je integrovaný displej s bílým LED podsvícením. Ten dokáže zobrazit aktuální čas, události z kalendáře či stopky. Zobrazovací panel pohání malá knoflíková baterie, kterou lze uživatelsky vyměnit a firma slibuje 2letou výdrž. Samotný prsten zvládne 4 až 6 dnů provozu. V pohotovostním režimu dokonce až 25 dnů.
Uživatelé nebudou ošizeni ani o zdravotní a fitness funkce včetně sledování spánkové aktivity, měření tělesné teploty, okysličení krve a tepové frekvence. V doprovodné aplikaci půjdou nastavit různá vibrační upozornění nebo procházet nasbíraná data během nošení.
Do prodejního balení přibalují také dva nástavce, které potěší zákazníky s prstem o průměru 18 mm a 19 mm. Konečná cena po přepočtu vychází na celkem adekvátních 6 170 Kč.
Zdroje: casio.com, gizmochina.com
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