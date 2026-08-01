Konec AI odpadu? LinkedIn testuje komunitní nástroj pro označování generovaného obsahu

Zdroj: LinkedIn
Firmy integrují umělou inteligenci snad do každého koutu svých služeb, ale v poslední době se objevuje pomalinku trend boje proti AI Slop. Jde o obsah nízké kvality (tedy hlavně informační) generovaný umělou inteligencí. Video platformy mají s tímto velký problém a snaží se vyvinout nástroje pro automatickou identifikaci pro omezení dosahu. LinkedIn na to jde trochu jinak.
Boj proti AI Slop
LinkedIn již nyní má strategii na omezení dosahu AI Slop obsahu, ale je to boj jedné AI s druhou AI. Není to tedy stoprocentní, proto zavádí novinku u příspěvků. Konkrétně se nabízí tlačítko „Seem like AI slop“, které nemá zatím český překlad. V podstatě skrze něj nahlásíte, že se pravděpodobně jedná o AI odpad.
Funkcionalita není namířena jen na videa, nahlásit lze i text nebo i jiný obsah, u kterého máte podezření, že se jedná o AI odpad. Po nahlášení dostane autor obsahu informaci, že si komunita myslí, že se jedná o AI slop. Zde to ale asi neskončí.
Sice je funkce prezentovaná jako jen informační funkce, ale LinkedIn již nyní omezuje dosahy takového obsahu. Je tak možné, že se tato data využijí k tomuto účelu. Co s tím plánuje společnost, není zcela jasné. Současně došlo na odebrání možnosti předělání obsahu pomocí AI. LinkedIn asi tak chce více organického obsahu bez zaplavování AI generovaného obsahu.
Zdroje: engadget.com, linkedin.com
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