Zamykáš ještě klíčem? Tři chytré zámky, po kterých na klíč zapomeneš

Zdroj: WELOCK
Přiznej se — kolikrát jsi už stál přede dveřmi a lovil klíče v kapse, v tašce, v druhé tašce, případně v hlavě vzpomínal, jestli nezůstaly ležet na kuchyňské lince? Klasický klíč nám slouží celé generace a svou práci odvede. Jenže má pár nevýhod, se kterými nic nenaděláš: dá se zapomenout, ztratit, nechat doma, půjčit a už nikdy nevidět. A když ho ztratíš, řešíš výměnu vložky.
Chytrý zámek tuhle logiku obrací. Klíčem se najednou stává tvůj prst, kód, karta nebo telefon — něco, co u sebe nosíš tak jako tak. Otázka ale zní: je to jen líbivá hračka pro nadšence do techniky, nebo skutečně praktické vylepšení, které oceníš každý den? Pojďme si to rozebrat na třech konkrétních modelech od výrobce WELOCK, které se právě teď dají pořídit se slušnou slevou.
Co klasický klíč neumí
Než se pustíme do modelů, krátké zamyšlení. Klasický klíč zvládne přesně jednu věc: odemknout, pokud ho zrovna máš. Neumí ti poslat návštěvě dočasný přístup, když nejsi doma. Neumí ho „smazat“ poté, co ho ztratíš. Neumí ti říct, kdy se kdo dostal dovnitř. A rozhodně ho nenaprogramuješ tak, aby uklízečka měla přístup jen ve středu odpoledne.
Přesně tohle je území, kde chytrý zámek začíná dávat smysl — a nejvíc to ocení lidé s pronájmem (ať už dlouhodobým, nebo Airbnb), majitelé kanceláří, početnější rodiny nebo prostě každý, kdo má plné zuby předávání klíčů.
WELOCK ToucA51 — chytrý start bez zbytečných kompromisů
Pokud vybíráš svůj první chytrý zámek a nechceš přeplácet, ToucA51 je skvělý vstupní bod. Kombinuje to nejlepší ze dvou starších modelů: má čtečku otisků prstů i numerickou klávesnici. V praxi to znamená, že si do paměti uložíš až 100 různých otisků a až 200 uživatelských kódů — tolik přístupů nevyužije ani fakticky hodně velká domácnost.
Odemykat můžeš prstem, kódem, přiloženou RFID kartou, přes mobilní aplikaci WELOCK (iOS i Android), bezdrátově přes Wi-Fi díky hubu WIFIBOX3, a když by náhodou došla baterie, pomůže záložní USB napájení. Klávesnice se hodí hlavně pro krátkodobé pronájmy — hostovi prostě pošleš kód a je vyřešeno.
A malá bezpečnostní vychytávka navíc: nemusíš zadat jen správný kód. Můžeš před něj i za něj naťukat libovolné náhodné číslice, a zámek si stejně vybere ten pravý kód zprostředka. Zvědavý soused nakukující přes rameno tak nemá šanci.
Co se týče instalace: Zvládneš ji s jedním šroubovákem. Model je určen pro běžné dveře o tloušťce 30 až 70 mm.
Cena? Velmi zajímavá: aktuálně získáš díky slevovému kódu VD50 slevu 50 %.
🔗 Koupit WELOCK ToucA51 za 119 EUR (2 887 Kč) | Kód: VD50
WELOCK ToucA51 Pro — do vchodových dveří, i když venku mrzne nebo prší
Pokud tě láká chytrý zámek do vchodových dveří, které to zvenku pořádně schytávají, díváš se na správný model. ToucA51 Pro je válcová vložka pro dveře s eurocylindrem — sedne na dřevěné, interiérové i vstupní dveře a nasadíš ji zhruba za pět minut, bez vrtání a bez tahání kabelů.
Proti základnímu ToucA51 přidává dvě zásadní věci. Tou první je odolnost: krytí IP65 proti vodě, provozní teploty od –25 °C do 60 °C a testování na 100 000 stisků. Jinými slovy zámek, který se nezalekne deště, mrazu ani horka. Druhou je dočasný kód — vygeneruješ časově omezený přístup pro hosta, řemeslníka nebo uklízečku, který sám vyprší. Ideální pro pronájmy.
Celkem tu máš 7 způsobů odemykání: otisk prstu, kód, RFID karta, aplikace, dočasné heslo, záložní USB-C napájení a hlasové ovládání přes hub WIFIBOX3. Rozpoznávání otisků je navíc podpořené AI, takže je svižné a spolehlivé. Napájení řeší tři vyměnitelné AAA baterie, které vydrží zhruba 10 až 12 měsíců, a na docházející energii tě zámek s předstihem upozorní.
A cena? Opět s velkou možností ušetřit díky slevovému kódu VD40.
🔗 Koupit WELOCK ToucA51 Pro za 159 EUR (3 857 Kč) | Kód: VD40
WELOCK U81 — univerzál pro celý dům, kancelář i hotel
Třetí do party je nejuniverzálnější kousek. U81 je stavěný na scénáře, kde přístup potřebuje spravovat víc lidí najednou — domácnost, kancelář, hotel nebo Airbnb. Zvládne až 200 PIN kódů, 100 otisků a 199 RFID karet. A co je chytré: umíš přidělit až 10 administrátorů a spravovat až 190 běžných uživatelů. Máš tak nad přístupy skutečnou kontrolu, ne jen jeden společný kód pro všechny.
Ve spojení s hubem WIFIBOX3 zámek ovládáš na dálku přes aplikaci WELOCK — sdílíš přístup hostům, sleduješ živý log příchodů a hlásí ti změnu stavu dveří v reálném čase. I tady najdeš osvědčenou ochranu proti nakukování v podobě náhodných číslic okolo správného kódu.
Jistotu navíc dává fyzický záložní klíč. I kdyby došly baterie nebo ti zmizel telefon, ven ani dovnitř se nezamkneš. Instalace je typicky svépomocná: U81 sedne na většinu evropských profilových vložek, takže nemusíš měnit dveře — stačí nasadit, zašroubovat a za nějakých 15 minut je hotovo.
Samozřejmě nemůžeme zatajit cenu a současně i platnou slevu téměř 1 500 Kč – díky speciálnímu slevovému kódu jen pro čtenáře Dotekománie: SZ61.
🔗 Koupit WELOCK U81 za 188 EUR (4 560 Kč) | Kód: SZ61
Který z nich je ten tvůj?
Aby ses v tom lépe zorientoval: ToucA51 je ideální první krok: nejlepší poměr cena/výbava, když chceš prst i kód a neřešíš extrémní počasí. ToucA51 Pro sáhni tehdy, když jde o vstupní dveře vystavené rozmarům počasí, a oceníš dočasné kódy pro hosty. A U81 je volba pro toho, kdo potřebuje spravovat hodně uživatelů a chce jistotu fyzického záložního klíče.
Tak stojí to za to?
Vraťme se k původní otázce. Pokud ti klasický klíč nikdy nedělal problém, žiješ sám a nikomu přístup nesdílíš, možná ti postačí i nadále. Ale ve chvíli, kdy začneš řešit pronájem, návštěvy, uklízečku, početnou rodinu nebo prostě chronické zapomínání klíčů, chytrý zámek se z „hračky pro geeky“ mění v každodenního pomocníka, který ti šetří nervy. A když se dá pořídit s takhle výraznou slevou, ta bariéra vyzkoušet to výrazně padá. Tak směle do toho.
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