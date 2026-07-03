WhatsApp pracuje na funkci, díky které si s MetaAI popovídáme o konkrétním chatu. Údajně v naprostém soukromí.

Zdroj: Dotekamanie.cz
WhatsApp začíná testovat novou funkci zvanou Side Chat, která umožní soukromě konzultovat obsah konkrétní konverzace s asistentem Meta AI. Novinka využívá technologii Private Processing, takže podle společnosti neuvidí obsah zpráv ani Meta, ani samotný WhatsApp.
WhatsApp by mohl umožnit soukromou konverzaci s MetaAI
Side Chat funguje jako samostatný panel, který lze otevřít přímo z probíhající konverzace. Uživatel zde může požádat Meta AI například o vysvětlení zprávy, shrnutí dlouhé konverzace nebo pomoc s formulací odpovědi. Na rozdíl od běžného označení @Meta AI se vše odehrává v soukromém rozhraní, které vidí pouze uživatel. Ostatní účastníci chatu se o využití AI nijak nedozví.
Meta zdůrazňuje, že Side Chat běží na stejné technologii Private Processing, kterou využívá také nový režim Incognito Chat. Zpracování probíhá v izolovaném prostředí a obsah zpráv se neukládá ani není dostupný společnosti Meta. Součástí je také možnost využít internetové vyhledávání prostřednictvím AI, přičemž ani v tomto případě nemá být dotaz propojen s identitou uživatele.
Nová funkce nebude dostupná v konverzacích se zapnutými mizejícími zprávami ani v chatech, kde uživatel aktivoval pokročilé nastavení soukromí v chatu. WhatsApp tím respektuje nastavení, které má zabránit využívání AI funkcí v citlivých konverzacích.
Side Chat se nyní objevuje pouze u malého počtu beta testerů na Androidu i iOS. Meta zatím neoznámila, kdy se funkce dostane do stabilní verze aplikace ani podle jakých kritérií vybírá první uživatele. Pokud se novinka osvědčí, může jít o jeden z nejzajímavějších způsobů využití umělé inteligence, aniž by uživatel musel kopírovat zprávy do samostatného AI chatu.
Zdroj: wabetainfo.com
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