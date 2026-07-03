RedMagic Gaming Tablet 5 Pro: herní výkon s netradiční výbavou

Zdroj: RedMagic
Trh s tablety se poměrně ztenčil a už firmy nevydávají jeden kousek za druhým. O to je zajímavější, když představená novinka je vybavena něčím netradičním. Mezi takové se dá zařadit RedMagic Gaming Tablet 5 Pro.
Stvořen k hraní
Tablet RedMagic Gaming Tablet 5 Pro je zaměřen zejména na hráče, čemuž neodpovídá jen použití výkonného procesoru a velmi rychlého displeje. Tento kousek má dva USB C konektory, přičemž jeden je na spodní straně k pohodlnějšímu propojení a nabíjení. I tak firma zapracovala i na softwaru, kde je integrovaný PC emulátor s podporou Steam v aplikaci Game Space pro běh x86 aplikací a her v rozlišení až 2K při 144 Hz.
A není to jen o těchto vlastnostech. Firma nešetřila na operačních pamětech ani úložišti. Jsou použity nejmodernější verze a nejvyšší varianta nabízí 16 GB RAM a 1TB úložiště. RedMagic Gaming Tablet 5 Pro je spíše kompaktnější tablet s kapalinovým chlazením. Má duální reproduktory a kapacita baterie je 8300 mAh, což není mnoho na dnešní dobu, ale aspoň je zde 80W nabíjení.
RedMagic Gaming Tablet 5 Pro vypadá zajímavě, zejména pro milovníky her. Tomu také odpovídá i cena, která vychází v přepočtu přibližně na 15 600 Kč bez daně a dalších poplatků. Kdy se dostane do Evropy, zatím nevíme.
Specifikace RedMagic Gaming Tablet 5 Pro
- displej: 9,06 palců, OLED, rozlišení 2,4K (2400 × 1504 pixelů), obnovovací frekvence 185 Hz (případně 165 Hz), špičkový jas až 1600 nitů, 5280 Hz vysokofrekvenční PWM stmívání, dotykový ovladač Synaptics S3930, dotyková vzorkovací frekvence 300 Hz
- procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm), grafický čip Adreno 840 GPU, dedikovaný herní čip RedCore R4, aktivní kapalinové chlazení, RGB osvětlení
- RAM: 12/16 GB LPDDR5T
- úložiště: 256/512 GB/1 TB UFS 4.1 Pro
- operační systém: Android 16 + Redmagic OS 11,5
- foťáky:
- zadní: 13 Mpx (hlavní)
- přední: 8 Mpx
- čtečka otisků prstů v zapínacím tlačítku
- duální reproduktory 1620 s certifikací DTS:X ULTRA
- konektivita: Wi-Fi 7 802,11 ax (2,4 GHz + 5 GHz + 6 GHz), Bluetooth 5.4, 4G LTE, dva USB-C porty (hlavní spodní port USB Type-C 3,2 Gen 2 s podporou max 80W rychlého nabíjení, sekundární port pro nabíjení a připojení periferií)
- rozměry a hmotnost: 207,55 x 134,73 x 6,9 mm, 363 gramů
- baterie a nabíjení: 8300 mAh, 80W rychlé nabíjení
Zdroje: gsmarena.com, fonearena.com
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