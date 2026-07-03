Nubia Neo 5 Max oprašuje pojem phablet

• 3. 7. 2026#Android #Smartphony
Nubia Neo 5 Max oprašuje pojem phablet

Nubia Neo 5 Max (vpravo) | Zdroj: MyDrivers

V Šanghaji nyní skončil populární veletrh MWC, který pořádá stejná asociace GSMA jako březnovou akci v Barceloně. Stánek čínské značky Nubia vůbec poprvé odhalil zařízení, jehož rozměry oživují myšlenku tzv. phabletu. Nový telefon s rozměry tabletu dostal název Neo 5 Max. Ovšem výrobce do dnešní doby prozradil pouze pár důležitých specifikací a odhalil konečnou podobu novinky.

Herní pádlo

Přední stranu modelu by měl zabírat 7,5palcový LCD displej, kde se ukáže 1,5K rozlišení. Pod něj nasadí hardwarovou sestavu složenou z osmijádrového procesoru Dimensity 7080 z dílny MediaTeku a 8GB operační paměti RAM (+ 12 GB virtuálně). Uživatelská data pobere interní úložiště o velikosti 256 GB.

ZTE Nubia

Nubia Neo 5 Max | Zdroj: @jeanserran / Gizmochina

Celkovou výdrž bude udávat baterie o velikosti 7 100 mAh. Zde se zcela nepochybně také objeví technologie rychlého nabíjení, ale přesnou rychlost zjistíme až později. Hráče mají oslovit kapacitní ramenní spouštěče s nadstandardní vzorkovací frekvencí (550 Hz) nebo obrovský systém chlazení s novou patentovanou technologií.

Výpis můžeme uzavřít podporou 5G sítí, prostorovým zvukem či operačním systémem Android 16. Firma počítá s vypuštěním v globálním měřítku, ale termíny a možné cenovky si ještě zatím nechala pro sebe.

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Nubia Neo 5 GT a Max (vpravo) | Zdroj: MyDrivers

Zdroje: gizmochina.com, news.mydrivers.com

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Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

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